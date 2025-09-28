Michigan, sparatoria in una chiesa mormone: chi c'è dietro

Sparatoria in una chiesa mormone del Michigan: ad aprire il fuoco sulle persone che stavano partecipando alla messa sarebbe stato un uomo subito neutralizzato dalle forze dell'ordine. Tanti i feriti, tra cui anche dei bambini, secondo quanto riportato dalla Cnn. Secondo l'emittente Bno News, inoltre, almeno una persona sarebbe rimasta uccisa. E tante altre risulterebbero disperse, forse intrappolate all'interno dell'edificio, che ha preso fuoco ed è in parte crollato.

Il dramma si è consumato nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni della comunità di Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit. Gli agenti della cittadina, in ogni caso, hanno invitato a non avvicinarsi alla zona per permettere i soccorsi e consentire ai vigili del fuoco di spegnere l'incendio che ha colpito l'edificio. Stando a quanto trapelato, l'aggressore avrebbe sfondato il muro della chiesa con il suo pickup prima di sparare e appiccare un incendio.

"Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. L'Fbi è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l'indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali", ha detto il presidente Usa Donald Trump sostenendo che possa trattarsi "dell'ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti". "Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!", ha concluso.

"Una tale violenza in un luogo di culto è straziante e agghiacciante. Unitevi a me nel pregare per le vittime di questa terribile tragedia", ha scritto la procuratrice generali Pam Bondi sui suoi profili social, aggiungendo che Fbi e Atf stanno assistendo le autorità locali. Il direttore dell'Fbi Kash Patel, invece, ha scritto su X che l'agenzia sta "seguendo le segnalazioni della terrificante sparatoria e dell'incendio", condannando la "violenza in un luogo di culto, un atto vile e criminale".