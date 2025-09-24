Dallas, cecchino spara contro l'agenzia anti-immigrati: almeno 2 morti a Dallas

Due morti e un ferito, tutti migranti: sarebbe questo il bilancio della sparatoria nell'ufficio dell'Ice, l'Agenzia anti-immigrazione statunitense, a Dallas. L'assalitore si sarebbe tolto la vita. Stando a quanto riportato da Fox News, l'aggressore - un uomo bianco - avrebbe aperto il fuoco appostato sul tetto di un edificio vicino. Poi, vedendo gli agenti che si avvicinavano, avrebbe puntato il fucile contro di sé e si sarebbe sparato.

Todd Lyons, direttore dell'agenzia federale, alla Cnn avrebbe detto: "Le informazioni preliminari parlano di un possibile cecchino, abbiamo tre individui colpiti in questo momento, tutti trasferiti in ospedale". Mentre la vicedirettrice dell'Ice di Dallas, Madison Sheahan, a Fox News ha detto che non ci sarebbero agenti federali nella lista dei feriti e che non si conosce ancora il movente dell'attacco. "Abbiamo visto molta violenza nelle strutture dell'Ice e non è la prima volta che vediamo un attacco, anche quest'anno contro una nostra struttura", ha aggiunto Sheahan.