Flotilla-Ben-Gvir, brutale faccia a faccia: "Siete solo dei terroristi"

"Guardateli, sostenitori di assassini. E comunque, sulle loro barche abbiano trovato solo caos. Non sono venuti per aiutare, sono venuti a sostegno di Gaza, a sostegno dei terroristi": a dirlo il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir , citato da Haaretz. Quest'ultimo ha visitato la struttura dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, la spedizione fermata dall'esercito israeliana nelle acque davanti a Gaza. Il loro obiettivo era stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese.

Secondo lui, inoltre, gli attivisti della Global Sumud Flotilla dovrebbero rimanere in carcere "per qualche mese", piuttosto che essere espulsi. In particolare, l'esponente dell'estrema destra israeliana ha dichiarato che "la decisione del primo ministro di consentire ai sostenitori del terrorismo della Flotilla di tornare nei loro Paesi è fondamentalmente sbagliata". E ancora: "Penso che dovremmo tenerli qui nelle prigioni israeliane per qualche mese, in modo che possano sentire l'odore dell'ala terroristica, non è possibile che il primo ministro li rimandi ripetutamente nei loro Paesi, e che questo rimpatrio li faccia tornare ancora e ancora e ancora".