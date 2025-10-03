Libero logo
Flotilla-Ben-Gvir, brutale faccia a faccia: "Siete solo dei terroristi"

di Maria Pia Petrarolivenerdì 3 ottobre 2025
"Guardateli, sostenitori di assassini. E comunque, sulle loro barche abbiano trovato solo caos. Non sono venuti per aiutare, sono venuti a sostegno di Gaza, a sostegno dei terroristi": a dirlo il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, citato da Haaretz. Quest'ultimo ha visitato la struttura dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, la spedizione fermata dall'esercito israeliana nelle acque davanti a Gaza. Il loro obiettivo era stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese. 

Nel video in questione, gli attivisti cui si rivolge il ministro, appaiono seduti a terra prima del loro trasferimento nel carcere di Ktziot. In un video, poi pubblicato su Instagram, il ministro li indica bollandoli come "terroristi". "Stiamo cercando aiuti umanitari qui - ha aggiunto poi Ben-Gvir, ripreso su una delle imbarcazioni coinvolte nella missione - c'è solo una confezione di latte in polvere qui, secondo quanto dice il Commissario. Né aiuti né aiuti umanitari". 

Secondo lui, inoltre, gli attivisti della Global Sumud Flotilla dovrebbero rimanere in carcere "per qualche mese", piuttosto che essere espulsi. In particolare, l'esponente dell'estrema destra israeliana ha dichiarato che "la decisione del primo ministro di consentire ai sostenitori del terrorismo della Flotilla di tornare nei loro Paesi è fondamentalmente sbagliata". E ancora: "Penso che dovremmo tenerli qui nelle prigioni israeliane per qualche mese, in modo che possano sentire l'odore dell'ala terroristica, non è possibile che il primo ministro li rimandi ripetutamente nei loro Paesi, e che questo rimpatrio li faccia tornare ancora e ancora e ancora".

