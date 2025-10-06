Macron, "mi assumerò le mie responsabilità": ultime 48 ore per Lecornu

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu di condurre degli ''ultimi negoziati" entro '"mercoledì sera'" con l'obiettivo di giungere a una "piattaforma di azione" per la "stabilità del Paese": è quanto annuncia l'Eliseo dopo il colloquio tra i due questo pomeriggio. "Il Presidente della Repubblica - precisano le fonti - ha affidato al primo ministro dimissionario incaricato degli affari correnti la responsabilità di condurre, entro mercoledì 8 ottobre, degli ultimi negoziati per definire una piattaforma di azione e di stabilità del Paese".
"Ho accettato la richiesta del presidente della Repubblica di condurre ulteriori discussioni con le forze politiche per la stabilità del Paese. Mercoledì sera dirò al capo dello Stato se ciò sarà possibile o no, affinché possa trarne tutte le conclusioni del caso". Lo scrive su X il primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu.
Dimissioni Lecornu, Macron disperato: come lo sorprendono fuori dall'EliseoUn Emmanuel Macron diperato, quello "pizzicato" fuori dall'Eliseo. Il presidente francese ha dovuto fare i...
Macron si è detto pronto ad "assumersi le proprie responsabilità" nel caso di un nuovo fallimento del premier dimissionario, Sébastien Lecornu, a cui il presidente ha dato 48 ore di tempo per tentare dei negoziati dell'ultima ora con le parti politiche, in vista della formazione di un nuovo governo: è quanto riferiscono fonti vicine all'Eliseo. Con questo messaggio, il presidente sembra far planare la minaccia di un nuovo scioglimento dell'Assemblea Nazionale dopo quello che portò alle elezioni legislative anticipate nell'estate 2024.