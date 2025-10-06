Macron, "mi assumerò le mie responsabilità": ultime 48 ore per Lecornu

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu di condurre degli ''ultimi negoziati" entro '"mercoledì sera'" con l'obiettivo di giungere a una "piattaforma di azione" per la "stabilità del Paese": è quanto annuncia l'Eliseo dopo il colloquio tra i due questo pomeriggio. "Il Presidente della Repubblica - precisano le fonti - ha affidato al primo ministro dimissionario incaricato degli affari correnti la responsabilità di condurre, entro mercoledì 8 ottobre, degli ultimi negoziati per definire una piattaforma di azione e di stabilità del Paese".

"Ho accettato la richiesta del presidente della Repubblica di condurre ulteriori discussioni con le forze politiche per la stabilità del Paese. Mercoledì sera dirò al capo dello Stato se ciò sarà possibile o no, affinché possa trarne tutte le conclusioni del caso". Lo scrive su X il primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu.