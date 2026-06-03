Giorgia Meloni, "sorpasso". Youtrend, sonoro schiaffo alla sinistra

Ennesimo record per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, grazie ai suoi quasi 7 milioni di follower, è la leader dell'Unione europea più seguita su Instagram. Come ha sottolineato Youtrend, autore dello studio sui social, la premier "ha sorpassato Emmanuel Macron in termini di follower su Instagram: la leader di fratelli d'Italia ne ha oggi 6,9 milioni contro i 6,5 del presidente francese. A trainare il sorpasso è stato il recente incontro di Meloni con il premier indiano Modi, che ha oltre 100 milioni di follower su Instagram". Più staccati troviamo il cancelliere Merz - fermo a 2,8 milioni -, Pedro Sanchez a 1,6 milioni e il romeno Dan, che non arriva a 1 milione. Con grande sorpresa troviamo i vertici dell'Unione europea fuori dalle prime cinque posizioni. Ursula von der Leyen vanta solo 759mila follower. Costa, invece, soltanto 77mila.

Come aveva già ravvisato Arcadia, il mese di maggio sui social dei leader politici italiani è stato dominato dal reel pubblicato il 20 maggio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al premier indiano Narendra Modi. È quanto emerge dal report "Leader Trend", secondo cui il contenuto ha totalizzato in undici giorni 266 milioni di visualizzazioni, 12,7 milioni di like e quasi 500 mila commenti su Instagram. Il video ha inoltre trainato la crescita dei profili social della premier, contribuendo a far superare ai suoi account Instagram e Facebook rispettivamente quota 6 e 5 milioni di follower.