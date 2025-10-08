Libero logo
Flotilla, il delirio di Vincenzo Fullone: "Mi vergogno di essere italiano"

di Roberto Tortoramercoledì 8 ottobre 2025
2' di lettura

Nuove polemiche all’orizzonte, dopo che la marina israeliana ha effettuato altri arresti sulle imbarcazioni della Flotilla arrivate successivamente al primo contingente al largo delle coste di Gaza. Se ne parla a “È Sempre Carta Bianca”, il programma di attualità e approfondimento di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer.

Durante la puntata viene allestito un collegamento con Vincenzo Fullone, uno dei volontari a bordo della nave Conscience diretta a Gaza, che subito chiarisce l’imminente arresto: “Abbiamo rilevato una barca che si dirige a forte velocità verso di noi che ha spento i radar di tracciamento, quindi pensiamo che ci stiano venendo a prendere. Siamo a 150 miglia dalla costa. Non sappiamo quando interverranno, oltre a noi ci sono otto barche a vela che battono bandiera francese, noi battiamo invece bandiera Timor Est”.

Quando la conduttrice gli ricorda l’anniversario triste del 7 Ottobre, però, Fullone passa all’attacco: “Voglio soltanto ricordare che non è iniziato niente il 7 Ottobre, perché sono 77 anni, ben 77 anni che il popolo palestinese subisce tutto questo, con un silenzio che non si può perdonare. Quello che noi stiamo facendo – spiega il volontario - è quello che avrebbero dovuto fare i governi. Io non mi sarei imbarcato se l'avesse fatto il mio governo, io mi sto imbarcando perché c'è il silenzio da parte delle istituzioni e mi vergogno un po' di essere italiano perché dopo quello che abbiamo vissuto noi, dovremmo capirlo quello che stanno vivendo in questo momento in quel campo di sterminio, perché è un campo di sterminio”.

