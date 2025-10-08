Flotilla, il delirio di Vincenzo Fullone: "Mi vergogno di essere italiano"

Quando la conduttrice gli ricorda l’anniversario triste del 7 Ottobre, però, Fullone passa all’attacco: “Voglio soltanto ricordare che non è iniziato niente il 7 Ottobre, perché sono 77 anni, ben 77 anni che il popolo palestinese subisce tutto questo, con un silenzio che non si può perdonare. Quello che noi stiamo facendo – spiega il volontario - è quello che avrebbero dovuto fare i governi. Io non mi sarei imbarcato se l'avesse fatto il mio governo, io mi sto imbarcando perché c'è il silenzio da parte delle istituzioni e mi vergogno un po' di essere italiano perché dopo quello che abbiamo vissuto noi, dovremmo capirlo quello che stanno vivendo in questo momento in quel campo di sterminio, perché è un campo di sterminio”.