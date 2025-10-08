Flotilla, il delirio di Vincenzo Fullone: "Mi vergogno di essere italiano"

Nuove polemiche all’orizzonte, dopo che la marina israeliana ha effettuato altri arresti sulle imbarcazioni della Flotilla arrivate successivamente al primo contingente al largo delle coste di Gaza. Se ne parla a “È Sempre Carta Bianca”, il programma di attualità e approfondimento di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer.
Durante la puntata viene allestito un collegamento con Vincenzo Fullone, uno dei volontari a bordo della nave Conscience diretta a Gaza, che subito chiarisce l’imminente arresto: “Abbiamo rilevato una barca che si dirige a forte velocità verso di noi che ha spento i radar di tracciamento, quindi pensiamo che ci stiano venendo a prendere. Siamo a 150 miglia dalla costa. Non sappiamo quando interverranno, oltre a noi ci sono otto barche a vela che battono bandiera francese, noi battiamo invece bandiera Timor Est”.
Flotilla, il dem scotto deraglia: "Israele mi ha rubato le sigarette"I flottigliani rilasciati da Israele sono sbarcati all'aeroporto di Atene, accolti da cori e sventolio di bandiere p...
Quando la conduttrice gli ricorda l’anniversario triste del 7 Ottobre, però, Fullone passa all’attacco: “Voglio soltanto ricordare che non è iniziato niente il 7 Ottobre, perché sono 77 anni, ben 77 anni che il popolo palestinese subisce tutto questo, con un silenzio che non si può perdonare. Quello che noi stiamo facendo – spiega il volontario - è quello che avrebbero dovuto fare i governi. Io non mi sarei imbarcato se l'avesse fatto il mio governo, io mi sto imbarcando perché c'è il silenzio da parte delle istituzioni e mi vergogno un po' di essere italiano perché dopo quello che abbiamo vissuto noi, dovremmo capirlo quello che stanno vivendo in questo momento in quel campo di sterminio, perché è un campo di sterminio”.
La nuova Flotilla? Già fermata da Israele: blitz dell'Idf, dove sono oraLa missione della nuova Flotilla? Già finita. Il Ministero degli Esteri israeliano afferma che le imbarcazioni e ...
Vincenzo Fullone, dalla nave Conscience diretta a Gaza: "Stiamo facendo quello che dovrebbero fare i governi… un po’ mi vergogno di essere italiano"#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/tS6zwjh2uv— È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) October 7, 2025