7 Ottobre, sopravvissuto annuncia il suicidio sui social: si dà fuoco e muore

"Non ce la faccio più ad andare avanti", ha scritto in un messaggio sui social, in cui ha chiesto perdono ad amici e familiari, prima di togliersi la vita dando fuoco alla propria auto, ieri sera venerdì 10 ottobre. È la tragica storia, in evidenza oggi sui media israeliani, di Roei Shalev, 30 anni, ferito ma sopravvissuto al pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023 mentre ballava al Nova Festival, dove invece fu assassinata la sua compagna, la giovane Mapal Adam. Dalla perdita di Mapal e dal trauma non si è mai ripreso, e neanche della perdita di sua madre, suicidatasi pochi giorni dopo il massacro, raccontano i suoi amici al Times of Israel.

Poi ti dicono che Roei Shalev si è ucciso, e leggi le sue ultime parole, pochi giorni dopo aver camminato sulla stessa sabbia del Negev. E ancora, ancora devi sentire, nel “tuo” paese e altrove, menzogne e deliri, il trionfo della rappresentazione, a diversi livelli, senza che… pic.twitter.com/A8IAQXS4BW — Cultural Decay (@DegCult) October 11, 2025

Amici e membri della comunità Nova, preoccupati, hanno avviato le ricerche dopo che non ha risposto alle chiamate e dopo aver visto il suo messaggio sui social. Le telecamere a circuito chiuso lo hanno mostrato in una stazione di servizio mentre riempiva una tanica di carburante. La sua auto è stata trovata in fiamme ei vigili del fuoco hanno successivamente trovato il suo corpo carbonizzato all'interno del veicolo. La famiglia Shalev annuncia la sua morte in un comunicato, chiedendo discrezione e riservatezza.

Nova Tribe Community, l'organizzazione che rappresenta i sopravvissuti e le famiglie delle vittime del massacro del festival, afferma in un comunicato di "chinare il capo con il cuore a pezzi, nel più profondo dolore per la prematura scomparsa del nostro amato amico Roei Shalev. Era uno dei pilastri della nostra comunità e la sua morte è una perdita incomprensibile", afferma l'organizzazione. "Chiediamo di ricordarlo nei suoi momenti più belli: il suo coraggioso sostegno alla comunità, la sua leadership come capitano della squadra di basket della Nova Tribe e la sua dedizione nell'aiutare gli amici nei momenti più difficili". Nel solo massacro al Nova festival furono uccisi 364 giovani israeliani.



