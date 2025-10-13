Cremlino, la guerra del gelo: come prova a far crollare l'Ucraina

«Ho appena parlato con il presidente degli Stati Uniti», per la seconda volta in due giorni, «e anche la conversazione di oggi (ieri, NdR) è stata molto produttiva», ha scritto sui suoi social il leader di Kiev. «Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi, e abbiamo coperto tutti gli aspetti della situazione: difesa delle vite umane nel nostro Paese, rafforzamento delle nostre capacità – nella difesa aerea, resilienza e capacità a lungo raggio. Abbiamo anche discusso su molti dettagli relativi al settore energetico», ha sottolineato il presidente ucraino, aggiungendo che Trump «è ben informato su tutto ciò che sta accadendo» e che hanno «concordato di continuare il dialogo».

Due chiamate in due giorni. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un secondo colloquio con l’omologo americano Donald Trump, dopo una prima telefonata sabato, per discutere in particolare della difesa antiaerea e del settore energetico dell’Ucraina.

FAMIGLIE AL BUIO

Tre giorni dopo i massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, la situazione rimane tesa in tutto il Paese. I bombardamenti russi di venerdì hanno lasciato centinaia di migliaia di famiglie al buio e causato la morte di un bambino di sette anni. Sabato Zelensky ha esortato l’inquilino della Casa Bianca a “negoziare la pace” in Ucraina, salutando il suo recente accordo sul Medio Oriente. «Mi sono congratulato con il presidente Donald Trump per il suo successo e per l’accordo sul Medio Oriente che è riuscito a ottenere e che rappresenta un risultato eccezionale», ha dichiarato il presidente ucraino su Facebook, dopo una conversazione telefonica con Trump «molto positiva». «Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, compresa quella condotta dalla Russia», ha aggiunto Zelensky.

Con l’attenzione di tutto il mondo concentrata sull’accordo di pace tra Israele e Hamas, Putin ha intensificato l’offensiva in Ucraina. Negli ultimi sette giorni, ha fatto sapere Zelensky, la Russia ha utilizzato più di 3.100 droni, 92 missili e quasi 1.360 bombe aeree, prendendo di mira in particolare il sistema energetico del Paese con l’avvicinarsi dell’inverno. Il presidente ucraino ha quindi invitato i partner a non distogliere l’attenzione dall’Ucraina e a continuare a esercitare pressioni sulla Russia con sanzioni, dazi e pressione diplomatica. «È proprio questo approccio che può aprire la strada a una pace duratura per l’Europa. Il mondo può garantirlo parallelamente al processo di pace in Medio Oriente», ha sottolineato Zelensky.

Stando a quanto rivelato dal sito americano Axios, sabato i due leader hanno discusso della possibilità che Washington fornisca a Kiev gli ambiti missili a lungo raggio Tomahawk, tema su cui Trump sembra pronto a dare il suo benestare. Secondo la testata è in programma un viaggio a Washington questa settimana di una delegazione ucraina di alto livello, guidata dal capo di gabinetto di Zelensky Andriy Yermak e dalla premier Yulia Svyrydenko. Ieri, Zelensky, ospite della trasmissione “Sunday Briefing” di Fox Nexs, ha dichiarato che l’Ucraina utilizzerà i missili Tomahawk solo per perseguire obiettivi militari e non per attaccare i civili in Russia.