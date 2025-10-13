Israele, "papà torna a casa": il video di Reem commuove il mondo

Il piccolo Reem può finalmente riabbracciare il suo papà. Elkana Bohbot è pronto a riunirsi alla sua famiglia dopo più di due anni da quel 7 ottobre, il giorno del massacro a opera di Hamas. il giorno in cui fu rapito dai terroristi e tenuto come ostaggio per tutto questo tempo. Nelle scorse ore è diventato virale un video che ritrae il suo figlioletto che, con tutta la tenerezza del mondo, sposta una valigia con le sue manine preparata per il ritorno del padre.

Nella breve clip postata su X il piccolo reem spiega di aver preparato alcuni oggetti indispensabili da portare con sé convinto che al padre possano tornare utili. Il video è stato pubblicato dalla madre del bimbo Rebecca Bohbot, la moglie dell'ostaggio rapito da Hamas. Nel corso dell'ultimo anno, il gruppo terroristico palestinese ha diffuso in più occasione dei filmati in cui compare proprio Bohbot - ovviamente in stato di prigionia -, in cui si mostra mentre finge una conversazione telefonica con la moglie, il figlio Reem, la madre e il fratello. Secondo Rebecca, il bambino ha realizzato un binocolo all'asilo per "cercare suo padre".

My little Reem is on his way to hug his father — after 737 days, our wait is finally over. Just a few more hours now. ️✌️ pic.twitter.com/TIST9yOski — Elkana Bohbot is Home (@bringelkanahome) October 12, 2025

Intanto Rebecca ha già preparato la stanza per accogliere suo marito. In una foto pubblicata sui social, si vede la disposizione sul letto di felpe giacca, calzini, cappelli, pantofole, asciugamano, profumo e scarpe. Si può notare anche un bigliettino scritto a mano, probabilmente a opera del piccolo Reem.