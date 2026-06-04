Erri De Luca "sionista". E il Festival lo caccia via

Era stato facile profeta Erri de Luca quando, dieci giorni fa, aveva previsto che avrebbe pagato un prezzo per le sue idee sul “sionismo” e sul “genocidio”. Puntuale è arrivata ieri la conferma. Il nome dello scrittore, che avrebbe dovuto essere il protagonista dell’incontro inaugurale del Festival Salerno Letteratura, è all’improvviso scomparso dal programma. E se qualcuno avesse avuto dubbi sui motivi, a scansarli è stato Gennaro Carillo il codirettore artistico della manifestazione, che si svolgerà nella città campana dal 13 al 20 giugno prossimi. Non deve essere stato facile il compito di Carillo, che è un esimio e apprezzato professore dell’Università Suor Orsola Benincasa: ha dovuto affermare, in un’intervista a Il Mattino, che «non c’è nessuna censura» proprio mentre elencava i motivi extraletterari, e quindi politici e ideologici, di quella che, proprio do, beffardo, di non voler commentare perché «pure questa è alla fine una dichiarazione».

Più che di commenti, la vicenda salernitana, paradigmatica quanto altre mai, deve però generare una riflessione più vasta concernente la politica della cultura e la cultura predominante in Italia. Va messa infatti in evidenza la sovrapposizione che per motivi storici si è realizzata nel secondo dopoguerra fra le istituzioni democratiche e un milieu culturale fortemente dominato dall’idea dell’intellettuale “impegnato”, ovviamente a sinistra. Fino a far coincidere, senza scarti apprezzabili, l’una alle altre. Ovviamente, l’idea dell’engagement, per cui in ultima analisi la letteratura ha un fine all’esterno di sé e non all’interno, è non è solo legittima, ma ha anche una sua dignità storica. Le istituzioni però, nella misura in cui sono o si dicono democratiche, non possono appiattirsi su una sola idea ma devono tutte rappresentarle e metterle a confronto in un agone quanto più possibile aperto e dialettico. La cultura, che è democratica e liberale per sua stessa natura, non può tollerare esclusioni o censure in nome di un pensiero che diventa per forza di cose “unico”.