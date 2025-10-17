Libero logo
Trump-Zelensky, incontro alla Casa Bianca: cosa trapela

di
venerdì 17 ottobre 2025
Trump-Zelensky, incontro alla Casa Bianca: cosa trapela

1' di lettura

Si prevede che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante l'incontro di oggi - venerdì 17 ottobre - alla Casa Bianca, spingerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a dotare Kiev di ulteriori armi a lungo raggio in grado di raggiungere obiettivi all'interno del territorio russo. Le fonti diffuse della Cnn, secondo cui gli Stati Uniti hanno intensificato la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, includendo informazioni su obiettivi più in profondità nel territorio russo.

Ciò fa parte di un cambiamento strategico che entrambi i Paesi sperano di poter riavviare i negoziati con Mosca, bloccati dopo che il vertice tra Trump e il leader russo Vladimir Putin in Alaska non ha prodotto un accordo di pace, secondo due fonti a conoscenza della situazione. Dopo il vertice, gli Stati Uniti hanno tentato di aumentare la pressione su Putin, anche modificando la condivisione delle informazioni di intelligence che l'amministrazione Trump spera possa modificare i calcoli del leader russo sulla continuazione della guerra.

Intanto Zelensky ha raccontato di aver incontrato le autorità di un'azienda statunitense che produce i missili Tomahawk ei sistemi Patriot che Kiev ha richiesto di potenziare le difese contro la Russia. "Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon, delle potenziali vie di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell'Ucraina e delle prospettive di una produzione congiunta ucraino-americana", ha dichiarato Zelensky sui social media. 

tag
donald trump
usa
ucraina
russia
volodymyr zelensky

Redazione