Trump-Zelensky, incontro alla Casa Bianca: cosa trapela

Ciò fa parte di un cambiamento strategico che entrambi i Paesi sperano di poter riavviare i negoziati con Mosca, bloccati dopo che il vertice tra Trump e il leader russo Vladimir Putin in Alaska non ha prodotto un accordo di pace, secondo due fonti a conoscenza della situazione. Dopo il vertice, gli Stati Uniti hanno tentato di aumentare la pressione su Putin, anche modificando la condivisione delle informazioni di intelligence che l'amministrazione Trump spera possa modificare i calcoli del leader russo sulla continuazione della guerra.

Intanto Zelensky ha raccontato di aver incontrato le autorità di un'azienda statunitense che produce i missili Tomahawk ei sistemi Patriot che Kiev ha richiesto di potenziare le difese contro la Russia. "Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon, delle potenziali vie di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell'Ucraina e delle prospettive di una produzione congiunta ucraino-americana", ha dichiarato Zelensky sui social media.