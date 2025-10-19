Gaza, Israele risponde agli attacchi di Hamas: nuova ondata di raid aerei

Nuova ondata di attacchi aerei nella Striscia di Gaza. Stando ai media Usa l'Idf ha risposto agli attacchi terroristici che hanno colpito il personale delle Forze di Difesa Israeliane nella zona. I rinnovati scontri rischiano di far saltare l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, sostenuto dal Presidente Trump ed entrato in vigore poco più di una settimana fa. Secondo l'edizione online del Washington Times, i media israeliani hanno riferito che gli attacchi aerei hanno preso di mira l'area di Rafah, nel sud di Gaza. Un'agenzia di stampa internazionale ha riferito di pesanti colpi d'arma da fuoco da parte di carri armati israeliani nella città orientale di Abassan, vicino a Khan Younis, nel sud di Gaza.

In risposta alla "palese violazione" dell'accordo di cessate il fuoco avvenuta questa mattina le Forze di difesa di Israele "hanno avviato una serie di attacchi contro obiettivi terroristici di Hamas nella Striscia di Gaza meridionale". È quanto al momento riferiscono le Idf in una nota su Telegram.