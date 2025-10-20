Giorgia Meloni, delirio negli Usa: al Gala della Naf...

Un altro tassello nello stretto legame tra Giorgia Meloni e gli Stati Uniti. Al Washington Hilton, elegante albergo situato nella capitale Usa, è andato in scena il gala per il cinquantesimo anniversario della fondazione National Italian American Foundation (Niaf). Associazione nata nel 1975 con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura italiana nel cuore degli Stati Uniti d’America. Davanti a circa 2.500 ospiti sono intervenuti decine di relatori di particolare rilevanza, ma la scena l’ha presa il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presente con un videomessaggio. Col suo inglese spigliato, la premier ha sottolineato come l’incontro testimoni «la splendida amicizia tra Italia e Stati Uniti». Inoltre ha evidenziato come il Niaf sia «la voce incrollabile, il cuore pulsante e la solida spina dorsale della comunità italoamericana». Ma oltre ai convenevoli, la Meloni ha voluto evidenziare la forza «dell’Occidente» che «nasce dall’eccellenza individuale senza pari» per poi dirigersi contro la “cultura woke”. Una difesa del patrimonio ideale che ci contraddistingue «per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce». Una mentalità che cerca «di dividerci», quella woke, «di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni comuni. Cercano di cancellare la nostra cultura. Si sbagliano».

Proseguendo, il primo ministro non poteva non arrivare al tentativo di eliminazione del Columbus Day, il giorno che celebra negli States Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America. «Non è solo un attacco a una statua o a una data sul calendario», dice la Meloni, «è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto conquistato a fatica nel mosaico di questa Nazione». E poi il monito: «Non glielo permetteremo. Il Columbus Day resterà». Donald Trump, presidente Usa, nei giorni scorsi aveva posto l’attenzione, in merito alle polemiche relative al giorno di Colombo, sul fatto che «ancora oggi, gli Stati Uniti e l’Italia condividono un legame speciale radicato nei valori intramontabili della fede, della famiglia e della libertà». Trump, inoltre, sul proprio profilo social Truth ha postato un video di 21 secondi di Meloni condividendo, infine, il commento di un utente in cui venivano lodate le parole del premier italiano che «sfida l’Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump. Ben fatto Meloni. È una mossa brillante». Il tutto si è svolto con l’auspicio delle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «I 50 anni del Niaf testimoniano l’orgoglio di essere stati parte della crescita e dello sviluppo di un popolo che ha saputo integrarsi attorno ai valori di libertà, eguaglianza e democrazia», questo il messaggio del capo di Stato letto alla platea a stelle e strisce del Niaf dall’ambasciatore italiano a Washington, Marco Peronaci.