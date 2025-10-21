180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven

Le autorità hanno chiarito che non si sono verificati scontri o disordini, ma gli arresti sono stati effettuati per prevenire potenziali problemi, dato che i tifosi napoletani, descritti come un “gruppo numeroso”, hanno ignorato le richieste della polizia di lasciare il centro città, violando il regolamento comunale sugli assembramenti. Alcuni fermati non avevano biglietti per la partita.

Il sindaco Jeroen Dijsselbloem aveva istituito una zona di sicurezza ad alto rischio, permettendo perquisizioni preventive. Le forze dell’ordine, in allerta da giorni per il rischio di incidenti, temevano tensioni dovute ai pessimi rapporti tra le tifoserie, con il PSV legato agli ultrà dell’Inter e il Napoli a quelli del Feyenoord. La città era sotto stretti controlli, con un clima di alta tensione per l’ordine pubblico, alimentato anche da voci sul web di un possibile “appuntamento” tra tifosi per regolare i conti. Nonostante il coprifuoco virtuale e la pioggia, i tifosi del Napoli si erano radunati in centro, portando agli arresti. I fermati non saranno processati ma espulsi. Oggi, le strade verso lo stadio saranno blindate, in una giornata che si preannuncia complessa per l’ordine pubblico.

Le autorita' olandesi hanno poi espulso da Eindhoven tutti i circa 180 tifosi del Napoli che erano stati fermati nella notte nel centro della citta' per aver violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco. Lo hanno riferito gli stessi supporter azzurri. Per i tifosi e' scattato il rimpatrio e l'annullamento dei biglietti per la partita di Champions League di stasera contro il Psv per quanti ne arano in possesso. "L'Ambasciata all'Aja ha gia' inviato del personale e sono gia' presenti agenti della Digos italiana", ha riferito su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Da quanto e' trapelato, il verbale dell'accaduto sara' trasmesso dalla Polizia olandese alla Questura di Napoli per l'eventuale emissione di Daspo.