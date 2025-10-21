Putin passerà dalla Bulgaria? Il corridoio aereo per il vertice con Trump

La Bulgaria offre la propria disponibilità. Se verrà richiesto, la nazione balcanica è pronta a fornire un corridoio aereo a Vladimir Putin per raggiungere Budapest e incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Georg Georgiev a margine del Consiglio affari esteri Ue a Lussemburgo. "Se lo svolgimento di un incontro rappresenta la condizione per raggiungere la pace, è logico che ciò avvenga con tutti i canali possibili", ha spiegato. Alla domanda se ciò significasse che Sofia avrebbe fornito un corridoio aereo, ha risposto: "E in quale altro modo si potrebbe tenere l'incontro se uno dei partecipanti non può raggiungerlo?".

Intanto si è detto pronto ad andare a Budapest anche Volodymyr Zelensky. Lo ha assicurato lo stesso presidente ucraino in una conferenza stampa al suo ritorno da Washington, dove non è riuscito a convincere il presidente degli Stati Uniti a consegnare a Kiev missili Tomahawk. "Se fossi invitato a Budapest, se si trattasse di un invito sotto forma di un incontro a tre, o come viene chiamato, di diplomazia mobile, in cui il presidente Trump incontra Putin e il presidente Trump incontra me, allora, in una forma o nell'altra, accetterei", ha detto.