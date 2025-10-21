Putin passerà dalla Bulgaria? Il corridoio aereo per il vertice con Trump

Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

di
martedì 21 ottobre 2025
2' di lettura

La Bulgaria offre la propria disponibilità. Se verrà richiesto, la nazione balcanica è pronta a fornire un corridoio aereo a Vladimir Putin per raggiungere Budapest e incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Georg Georgiev a margine del Consiglio affari esteri Ue a Lussemburgo. "Se lo svolgimento di un incontro rappresenta la condizione per raggiungere la pace, è logico che ciò avvenga con tutti i canali possibili", ha spiegato. Alla domanda se ciò significasse che Sofia avrebbe fornito un corridoio aereo, ha risposto: "E in quale altro modo si potrebbe tenere l'incontro se uno dei partecipanti non può raggiungerlo?". 

Intanto si è detto pronto ad andare a Budapest anche Volodymyr Zelensky. Lo ha assicurato lo stesso presidente ucraino in una conferenza stampa al suo ritorno da Washington, dove non è riuscito a convincere il presidente degli Stati Uniti a consegnare a Kiev missili Tomahawk. "Se fossi invitato a Budapest, se si trattasse di un invito sotto forma di un incontro a tre, o come viene chiamato, di diplomazia mobile, in cui il presidente Trump incontra Putin e il presidente Trump incontra me, allora, in una forma o nell'altra, accetterei", ha detto.

Putin si prende anche Pokrovsk, dramma-Ucraina: cosa sta succedendo

Dopo due anni di assedio e migliaia di morti, i russi sono entrati a Pokrovsk, città simbolo della resistenza ucr...

Prima del loro faccia a faccia alla Casa Bianca, il presidente americano aveva comunque chiarito che non ci sarebbe stato nessun vertice a tre. L'obiettivo è comunque il cessate il fuoco. La Russia si aspetta di poter compiere "progressi sul percorso pacifico" per la risoluzione del conflitto in Ucraina durante il vertice. Così come spiegato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di una conferenza stampa

tag
bulgaria
vladimir putin
donald trump
geog georgiev

Roberto Tortora