Gaza e Ucraina, ai compagni resta solo la doppia gufata sui conflitti

Se non parlassimo di cose tremendamente serie come un paio di sanguinosissime guerre, ci si potrebbe perfino divertire nell’assistere al dispendio di energie mentali ed emotive che i migliori cervelli della sinistra politica e di quella mediatica stanno dedicando alla grande speranza (per loro) di un doppio spettacolare fallimento delle opportunità di pace a Gaza e, su un altro piano, tra Russia e Ucraina.

Così grande è stata l’umiliazione di vedere Donald Trump trionfante e gongolante tra Gerusalemme e Sharm El Sheik che ora è in corso una maxigufata di gruppo, una specie di esorcismo collettivo, un lugubre rito per scatenare energie negative. E su due fronti simultaneamente: quindi capite bene la drammaticità dello sforzo richie sto. Primo fronte: Gaza. Qui politici e media di sinistra tifano in modo sfrenato affinché la tregua salti. Sono mobilitati in permanenza “esperti” e “analisti” (gli stessi che non avevano capito niente prima) per spiegare come tutto sia scientificamente destinato a precipitare. Scuotono la testa, fanno sorrisini sarcastici, inarcano le sopracciglia: la verità è che hanno i nevi a fior di pelle, e non sono più in grado né di controllare né tantomeno di nascondere questa tensione.

Ora, anche un bambino capisce che l’intesa siglata la scorsa settimana va implementata, cioè va faticosamente tradotta in realtà, e non sarà certo una passeggiata. E il solito bambino vede bene i nodi e le criticità: come mettere Hamas in condizione di non nuocere, quale “governance” transitoria realizzare, come evitare che le personalità straniere (Blair in testa) facciano la parte degli alieni, dei marziani. Ma - appunto- si tratta di porsi in una prospettiva positiva e costruttiva: si è appena aperto uno spiraglio, e tutte le persone ragionevoli dovrebbero cercare di allargarlo, mica di farlo violentemente richiudere. E invece no: c’è una specie di cupa libidine da imminente rottura della tregua. C’è chi spera che sia Hamas a far saltare tutto, e chi si augura di poter scaricare la colpa addosso a Netanyahu: in genere, le due posizioni sono del tutto sovrapponibili.