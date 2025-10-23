Israele, Vance: "Cisgiordania, no all'annessione". E Netanyahu si ferma

Nelle scorse ore, in una votazione preliminare, il Parlamento israeliano ha approvato una legge per applicare la sua sovranità in Cisgiordania, una misura proposta da Avi Moaz, unico deputato del partito dell'estrema destra Noam. Nel voto procedurale, quello che viene fatto prima delle tre votazioni necessarie per l'approvazione di una legge alla Knesset, la proposta è passata con 25 sì e 24 no. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione degli Stati Uniti.

"La Cisgiordania non sarà annessa da Israele ": ad assicurarlo è il vicepresidente degli Usa J.D. Vance durante la visita nel Paese di Benjamin Netanyahu. E a confermarlo è una nota dell'ufficio del premier israeliano: "Il voto della Knesset sull'annessione è stata una deliberata provocazione politica dell'opposizione per seminare discordia durante la visita del vicepresidente J.D. Vance in Israele".

Netanyahu, allora, ha subito ordinato al governo di fermare l'iter della legge sull'annessione della Cisgiordania fino a nuove disposizioni, sottolineando che "i due progetti di legge sono stati sponsorizzati da membri dell'opposizione" solo per dar fastidio durante la visita del vicepresidente Usa. Lo si legge su Haaretz. "Il Likud e i partiti religiosi (i principali membri della coalizione) non hanno votato a favore di questi progetti di legge, fatta eccezione per un membro scontento del Likud che è stato recentemente licenziato dalla presidenza di una commissione della Knesset - ha proseguito l'ufficio di Netanyahu -. Senza il sostegno del Likud, è improbabile che questi progetti di legge vengano approvati".

In un’intervista a Time Magazine, Trump a Israele ha detto: "Non potete combattere contro il mondo". E ha aggiunto che un’eventuale annessione farebbe perdere a Israele tutto il sostegno degli Stati Uniti. "Ma non avverrà - ha assicurato il tycoon - ho dato la mia parola ai Paesi arabi". Vance invece ha definito il voto di ieri alla Knesset una "stupida trovata politica" che l'ha "offeso". La pensa allo stesso modo il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui quel voto rischia di "minacciare" la tregua a Gaza ed è "controproducente".