Donald Trump furioso con il Canada: tutta colpa dello spot contro i dazi

Tutta colpa di uno spot, una pubblicità. Donald Trump ha annunciato la sospensione di tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusando Ottawa di "interferenza" dopo la diffusione di una campagna pubblicitaria che cita un discorso di Ronald Reagan contro i dazi. Lo spot, promosso dal premier dell'Ontario Doug Ford, riprende un discorso del 1987 in cui Reagan avvertiva che "le tariffe elevate portano a guerre commerciali e alla perdita di milioni di posti di lavoro". Il capo della Casa Bianca, che negli ultimi mesi ha introdotto dazi lineari a carico dei partner commerciali degli Stati Uniti, ha reagito sulla piattaforma sociale Truth definendo "inaccettabile" l'iniziativa e ribadendo che i dazi sono "fondamentali per la sicurezza nazionale e l'economia americana".

"A causa del loro scandaloso comportamento, tutti i negoziati con il Canda sono con la presente interrotti - sono state le parole di Trump sul social -. Ha usato in modo fraudolento, una pubblicità, che è falsa, che mostra" l'ex presidente repubblicano "parlare in modo negativo dei dazi". Intanto la 'Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute' ha dichiarato in una nota pubblicata sui social media che lo spot dell'Ontario ha utilizzato audio e video del discorso di Reagan in maniera "selettiva", estrapolandoli quindi dal contesto. "Lo spot travisa il discorso radiofonico presidenziale", si legge.