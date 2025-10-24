Germania, l'esercitazione militare finisce in disgrazia: la polizia ferisce un soldato

È finita con un soldato ferito una singolare esercitazione militare a Erding, in Baviera, dove si è verificato uno scontro a fuoco tra la polizia e reparti della Bundeswehr. A riferirlo è Bild. Secondo le prime informazioni, nella prima serata di mercoledì 22 ottobre diversi residenti della zona di Altenerding hanno allertato il numero d'emergenza dopo aver notato persone incappucciate e armate aggirarsi tra dei fienili. Si trattava, in realtà, di militari della polizia militare tedesca (Feldjaeger) impegnati in un'esercitazione.

Ignari di ciò, gli agenti della polizia del Land sono intervenuti in forze, dando il via a un'operazione di sicurezza su larga scala. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, i militari avrebbero scambiato l'intervento reale per una parte dell'addestramento e avrebbero aperto il fuoco con funzionalità a salve. Gli agenti, credendo di trovarsi in una situazione reale di pericolo, hanno risposto sparando proiettili veri.