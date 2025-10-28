Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Libano, la soffiata de Le Figaro: "Drone abbattuto su ordine di Parigi"

di
Libero logo
martedì 28 ottobre 2025
Libano, la soffiata de Le Figaro: "Drone abbattuto su ordine di Parigi"

2' di lettura

Ci sarebbe la mano della Francia dietro l'abbattimento del drone di sorveglianza israeliano che sorvolava il confine con il Libano la scorsa domenica. L'indiscrezione arriva direttamente da una fonte diplomatica citata da Le Figaro, che attribuisce la responsabilità dell'accaduto direttamente alle decisioni di Emmanuel Macron. Le forze di peacekeeping che hanno aperto il fuoco appartengono al contingente francese dell'Unifil. Un evento insolito visto l'obiettivo colpito dai soldati, tanto da fare infuriare il primo ministro Benjamin Netanyahu e chiedere chiarimenti sugli avvenimenti.

Secondo la versione francese, il drone israeliano avrebbe sorvolato in maniera "aggressiva" le truppe di presidio prima di "sganciare una granata" seguita da un colpo sparato da un carro armato israeliano in direzione delle forze di peacekeeping. A quanto pare niente di nuovo per l'Unifil, che ha citato in esempio un episodio simile avvenuto recentemente in cui sempre un drone israeliano avrebbe sorvolato la pattuglia.

Libano, Unifil abbatte drone israeliano: un clamoroso caso militare

Un nuovo caso diplomatico e militare contrappone Israele e le Nazioni unite in Medio Oriente. Questa volta, però,...

Versione ampiamente contestata da Tel Aviv, che tramite il colonnello Avichay Adraee, portavoce arabo dell'esercito israeliano, ha spiegato che il drone di sorveglianza stava svolgendo "una missione di routine di raccolta di informazioni e ricognizione". Secondo l'Idf, "le forze Unifil, presenti nei pressi del sito, hanno deliberatamente aperto il fuoco sul drone, nonostante non rappresentasse alcuna minaccia per loro". I soldati israeliani hanno poi effettivamente lanciato una granata a mano nella zona in cui il drone è stato abbattuto, ma negando categoricamente che il fuoco fosse diretto contro le truppe Unifil.

Hamas, l'ultimo orrore: chi c'era nella bara riconsegnata a Israele

Hamas avrebbe consegnato in una bara a Israele i resti di un ostaggio che era già stato riportato a Tel Aviv per ...

Ma non sarebbe la prima volta che Unifil abbatte droni israeliani. Era successo in primavera quando le truppe di pace avevano distrutto un velivolo senza pilota attraverso la tecnica del "jamming", particolari onde che sostanzialmente "spengono" il drone e lo mettono fuori uso. Questa volta non è chiaro se si tratti di un abbattimento "pacifico", ma l'incidente è ora oggetto di un'indagine approfondita.

Nervi tesissimi Francesca Albanese "una strega": rissa all'assemblea Onu

Subito all'attacco DiMartedì, Francesca Albanese fuori controllo: "Gli ostaggi non c'entrano"

Medio Oriente Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

tag
israele
idf
unifil
libano
francia
emmanuel macron

Nervi tesissimi Francesca Albanese "una strega": rissa all'assemblea Onu

Subito all'attacco DiMartedì, Francesca Albanese fuori controllo: "Gli ostaggi non c'entrano"

Medio Oriente Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

ti potrebbero interessare

7366x4911

Milei, la sinistra non sa dire che è lui ad aver vinto le elezioni

Tommaso Montesano
375x247

Francesca Albanese "una strega": rissa all'assemblea Onu

449x302

Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

3072x1995

William, ultimatum alle cugine Beatrice ed Eugenie: cosa rischiano

Redazione