Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Almasri arrestato a Tripoli: ecco le accuse

di
Libero logo
mercoledì 5 novembre 2025
Almasri arrestato a Tripoli: ecco le accuse

1' di lettura

Osama Njeem Almasri è stato arrestato a Tripoli. Il generale libico è stato al centro di un acceso dibattito in Italia nei mesi scorsi dopo che era stato prima arrestato sul territorio italiano, a Torino, e poi rimpatriato. L'arresto di oggi, come confermato a Repubblica da fonti italiane, rientra nella collaborazione del nuovo governo di Tripoli con la corte penale internazionale. A riportare la notizia anche l'emittente Libya24, che su X scrive: "La Procura Generale ha ordinato l'arresto del generale libico e il suo rinvio a giudizio con l'accusa di tortura di detenuti e la morte di uno di loro sotto tortura" nel carcere di Mitiga, situato nei pressi dell'aeroporto della capitale.

L'ufficio della Procura generale libica, guidata da Al Siddiq al Sour, ha fatto sapere di aver deferito Almasri, ex responsabile della sicurezza nelle carceri di Tripoli, "al giudizio del tribunale", come si legge in una nota su Facebook. Secondo i testimoni che hanno assistito all'arresto, come riporta il Foglio, il generale capo della Polizia penitenziaria avrebbe riso al momento dell'arresto. Per la procura, comunque, ci sarebbero prove sufficienti per dimostrare le sevizie inflitte da Almasri ad almeno cinque detenuti, causando la morte di almeno uno di loro.

Almasri, chiesta una pratica a tutela del tribunale dei Ministri

"I sottoscritti consiglieri, fermo restando la Funzione Giudiziaria, devono purtroppo osservare come ancora una vol...

E la sinistra muta Cpi, migranti e "crimini contro l'umanità": nel mirino anche Giuseppe Conte e Gentiloni

Il caso Almasri, chiesta una pratica a tutela del tribunale dei Ministri

Allo sbando La sinistra si spacca pure sul caso Almasri

tag
almasri
tripoli
libia

E la sinistra muta Cpi, migranti e "crimini contro l'umanità": nel mirino anche Giuseppe Conte e Gentiloni

Il caso Almasri, chiesta una pratica a tutela del tribunale dei Ministri

Allo sbando La sinistra si spacca pure sul caso Almasri

ti potrebbero interessare

3072x2048

Per "Avvenire", Donald Trump non può difendere i cristiani

Daniele Capezzone
1600x1168

Francia, grida "Allah Akbar" e investe diverse persone

Redazione
2074x1376

Zohran Mamdani, chi è la moglie Rama (e i punti folli del programma)

Paola Natali
1400x933

New York, Mamdani? Il nuovo modello da seguire per la sinistra italiana

Costanza Cavalli