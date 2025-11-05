Principe Andrea, sconcerto reale: ecco come ha ridotto il Royal Lodge

Non finisco i guai per il fratello minore di Re Carlo infatti l’ex principe e Duca di York, da quanto riporta il Daily Mail, non otterrà il risarcimento pari a 558.000 sterline circa 630.000 euro, per aver lasciato il Royal Lodge. La cifra che doveva essere corrisposta al terzogenito della regina Elisabetta II, Andrea come risarcimento per aver lasciato la tenuta a pochi chilometri dal Castello di Windsor, non verrà versata poiché secondo una fonte reale il palazzo di Royal Lodge necessita di molteplici riparazioni.

La villa, situata nel Windsor Great Park nella regione del Berkshire, composta da 30 stanze era stata per anni la casa del duca di York e dell’ex moglie Sarah Ferguson. L'ex principe, tuttavia, riceverà un pagamento una tantum a sei cifre per coprire il suo trasloco, oltre a uno stipendio annuale finanziato privatamente dal re per impedirgli di "spendere troppo nella sua nuova vita da cittadino comune".