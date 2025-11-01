Principe Andrea, una cifra-monstre per farlo sparire

Via il titolo di "principe" ma non il sostegno economico: la famiglia reale inglese ha deciso di non abbandonare del tutto Andrea, fratello del re Carlo, coinvolto nello scandalo Epstein. Secondo il Guardian, che cita fonti informate sui colloqui interni a Buckingham Palace, l'ex reale potrebbe ricevere una sorta di "buonuscita" a sei cifre per coprire le spese del trasferimento dal Royal Lodge di Windsor ad una sistemazione privata a Sandringham e poi uno stipendio annuale per evitare che spenda troppo nella sua nuova vita.
Andrew Mountbatten Windsor: questo il nome con cui verrà chiamato dopo la perdita dei titoli reali. Sempre secondo le stesse fonti, lo stipendio annuale, pagato con i fondi personali del sovrano, sarebbe più alto della pensione della Marina di 20mila sterline annue. L'ex principe comunque non lascerà subito il Royal Lodge. O almeno non prima di Natale. Probabilmente, inoltre, non sarà presente alla tradizionale riunione familiare a Sandringham per Natale.
Dopo quanto emerso sul conto del fratello, Carlo ha voluto punirlo allontanandolo dalla scena pubblica. Dunque, il titolo di duca di York è stato eliminato definitivamente dal Roll of the Peerage, registro dei titoli nobiliari del Regno Unito. Andrea, inoltre, non sarà nemmeno più "sua altezza reale", ma un cittadino qualunque.