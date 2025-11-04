Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Principe Andrea, l'insulto a Kate Middleton: il retroscena

di
Libero logo
martedì 4 novembre 2025
Principe Andrea, l'insulto a Kate Middleton: il retroscena

1' di lettura

Il principe  William e la principessa del Galles hanno chiarito che una rottura netta con Andrea era il solo modo in cui la famiglia reale potesse andare avanti. Come rivela il Daily Mail si sostiene che sia stato un commento “maleducato” da parte dell’ex principe Andrea su Kate Middleton a scatenare una faida con suo nipote William, che “non vedeva l'ora" che fosse cacciato dalla Royal Lodge”.

In qualità di erede al trono, il principe William ha dichiarato di sostenere completamente la scelta di suo padre Re Carlo III che ha sfrattato il fratello minore dalla tenuta con 30 stanze e tolto di ogni titolo ad Andrew Mountbatten Windsor, inoltre viene riportato dai giornali inglesi che il principe del Galles e la sua consorte erano anche preoccupati che la tenuta di Royal Lodge, sarebbe stata "contaminata per sempre" se Andrea fosse rimasto lì.

Principe William e il marito suicida: il principe crolla in lacrime

Il principe William in lacrime per il doloroso racconto di Rhian Mannings, una donna che ha perso il marito per suicidio...

Nel frattempo, secondo quanto riporta il Daily Mail, la coppia reale si è trasferita nella tenuta ed ha organizzato un ricevimento per ringraziare chi ha completato i lavori in anticipo sui tempi. “Volevano solo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per loro”, ha rivelato una fonte vicina alla famiglia reale.

Kate Middleton, come chiama il principe Andrea

Non scorrerebbe buon sangue tra il principe Andrea e Kate Middleton: stando a quanto trapelato finora, la principessa de...

La "buonuscita" Principe Andrea, una cifra-monstre per farlo sparire

Ossessionato dal sesso Principe Andrea, l'ultima bomba: "40 prostitute in 4 giorni"

Guerra totale Re Carlo durissimo: "Trovati una casa", che fine fa Andrea

tag
kate middleton
principe william
principe andrea

La "buonuscita" Principe Andrea, una cifra-monstre per farlo sparire

Ossessionato dal sesso Principe Andrea, l'ultima bomba: "40 prostitute in 4 giorni"

Guerra totale Re Carlo durissimo: "Trovati una casa", che fine fa Andrea

ti potrebbero interessare

766x431

Regno Unito, la parola "terrorismo" e il veto di Londra

Daniele Capezzone
3072x2049

Dick Cheney morto a 84 anni: vicepresidente di Bush, tratteggiò la guerra al terrorismo

Redazione
1280x711

Bunker antiatomici, cosa sta accadendo in Svizzera: l'ombra della guerra

Paola Natali
1400x933

Julia Fox, l'abito insanguinato di Jackie Kennedy per Halloween: è polemica

Redazione