Principe Andrea, l'insulto a Kate Middleton: il retroscena

Il principe William e la principessa del Galles hanno chiarito che una rottura netta con Andrea era il solo modo in cui la famiglia reale potesse andare avanti. Come rivela il Daily Mail si sostiene che sia stato un commento “maleducato” da parte dell’ex principe Andrea su Kate Middleton a scatenare una faida con suo nipote William, che “non vedeva l'ora" che fosse cacciato dalla Royal Lodge”.

In qualità di erede al trono, il principe William ha dichiarato di sostenere completamente la scelta di suo padre Re Carlo III che ha sfrattato il fratello minore dalla tenuta con 30 stanze e tolto di ogni titolo ad Andrew Mountbatten Windsor, inoltre viene riportato dai giornali inglesi che il principe del Galles e la sua consorte erano anche preoccupati che la tenuta di Royal Lodge, sarebbe stata "contaminata per sempre" se Andrea fosse rimasto lì.