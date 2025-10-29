Kate Middleton, come chiama il principe Andrea

Non scorrerebbe buon sangue tra il principe Andrea e Kate Middleton: stando a quanto trapelato finora, la principessa del Galles e futura regina d'Inghilterra avrebbe dato un soprannome non proprio carino al fratello di Re Carlo. A quanto pare lo chiamerebbe Andrea, il Duca di Pork. Chiaro riferimento al tipo di vita che avrebbe sempre condotto.

Andrea non sarebbe persona gradita né al principe William né a Kate non solo per il coinvolgimento nelle inchieste su Jeffrey Epstein, ma anche per una recente discussione relativa alle case della famiglia reale. I principi di Galles, in particolare, avrebbero voluto trasferirsi al Royal Lodge dopo aver lasciato Kensington Palace, ma Andrea all’epoca non volle sentir ragioni e tenne per sé quella residenza. La coppia, coi suoi tre figli, fu quindi costretta ad "accontentarsi" del più piccolo Adelaide Cottage. E ora che i due si trasferiranno al Forest Lodge, la principessa Kate avrebbe detto di non voler avere come vicino di casa lo zio del marito.