Kate Middleton, come chiama il principe Andrea

Non scorrerebbe buon sangue tra il principe Andrea e Kate Middleton: stando a quanto trapelato finora, la principessa del Galles e futura regina d'Inghilterra avrebbe dato un soprannome non proprio carino al fratello di Re Carlo. A quanto pare lo chiamerebbe Andrea, il Duca di Pork. Chiaro riferimento al tipo di vita che avrebbe sempre condotto.
Andrea non sarebbe persona gradita né al principe William né a Kate non solo per il coinvolgimento nelle inchieste su Jeffrey Epstein, ma anche per una recente discussione relativa alle case della famiglia reale. I principi di Galles, in particolare, avrebbero voluto trasferirsi al Royal Lodge dopo aver lasciato Kensington Palace, ma Andrea all’epoca non volle sentir ragioni e tenne per sé quella residenza. La coppia, coi suoi tre figli, fu quindi costretta ad "accontentarsi" del più piccolo Adelaide Cottage. E ora che i due si trasferiranno al Forest Lodge, la principessa Kate avrebbe detto di non voler avere come vicino di casa lo zio del marito.
Il principe William, inoltre, avrebbe anche fatto pressioni sulle cugine Beatrice ed Eugenie, le figlie di Andrea, per spingere il Duca di York a lasciare la sua dimora di Royal Lodge. Una residenza nella quale, come rivelato nei giorni scorsi, Andrea non avrebbe pagato l'affitto per oltre venti anni. A dirlo la giornalista Emily Maitlis durante il podcast The News Agents. Secondo lei, l'erede al trono avrebbe addirittura detto alle due principesse che avrebbe revocato loro il titolo se non fossero riuscite a convincere il padre ad andarsene da quella casa.
Secondo il Sun, comunque, il fratello di Carlo III avrebbe già accettato di spostarsi nella più piccola Frogmore Cottage, la dimora che in un primo momento era stata regalata a Meghan e Harry dalla regina Elisabetta II dopo il loro matrimonio. Regalo poi revocato a causa dello strappo con la royal family e il trasferimento negli Usa.