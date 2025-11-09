Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Bbc, "manipolato discorso di Trump": si dimettono i vertici della rete

di
Libero logo
domenica 9 novembre 2025
Bbc, "manipolato discorso di Trump": si dimettono i vertici della rete

1' di lettura

Il direttore generale della BBC Tim Davie e l'amministratore delegato delle News Deborah Turness si sono dimessi in seguito alle critiche secondo cui un documentario dell'emittente avrebbe tratto in inganno gli spettatori modificando un discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Volevo informarvi che ho deciso di lasciare la BBC dopo 20 anni. È una decisione interamente mia e ringrazio sentitamente il presidente e il Cda per il loro sostegno incrollabile e unanime durante tutto il mio mandato, compresi gli ultimi giorni. Sto lavorando con il Cda per definire le tempistiche esatte per consentire una transizione ordinata al successore nei prossimi mesi.

"Volevo informarvi che ho deciso di lasciare la BBC dopo 20 anni. È una decisione interamente mia e ringrazio sentitamente il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per il loro sostegno incrollabile e unanime durante tutto il mio mandato, compresi gli ultimi giorni. Sono stati commessi alcuni errori e, in qualità di Direttore generale, devo assumermi la responsabilità finale", ha detto Davie.

Donald Trump accoglie Orban: "È un grande leader"

Donald Trump ha accolto Viktor Orban alla Casa Bianca. Il presidente americano ha ricevuto l'omologo ungherese, prim...

 Da parte sua, Deborah Turness ha affermato di aver "preso la difficile decisione" dopo che "l'attuale controversia sul servizio che il presidente Trump ha raggiunto uno stadio tale da danneggiare la BBC. La responsabilità ricade su di me ma, aebbene siano stati commessi degli errori, voglio essere assolutamente chiara: le recenti accuse secondo cui BBC News sarebbero istituzionalmente faziosa sono sbagliate".

La Cina si riarma e sfida gli Stati Uniti

Dopo che il presidente americano Donald Trump ha preannunciato la ripresa di test atomici da parte degli Stati Uniti, ie...
tag
bbc
donald trump

Accordo in Senato Usa, shutdown finito: Trump trova i voti di 8 democratici

Ipotesi Orban da Trump: "Valuto stop sanzioni a Ungheria su petrolio russo"

Il bilaterale Donald Trump accoglie Orban: "È un grande leader"

ti potrebbero interessare

Le parole choc di Camilla sul cancro di Kate sono un caso

Le parole choc di Camilla sul cancro di Kate sono un caso

Redazione
Lavrov: "Sono pronto a incontrare Rubio". Poi la pietra tombale sulla Crimea

Lavrov: "Sono pronto a incontrare Rubio". Poi la pietra tombale sulla Crimea

Con i Mamdani la Grande Mela si guasta

Con i Mamdani la Grande Mela si guasta

Matteo Legnani
La solita litania delle conferenze sul clima: l’Occidente deve pagare per tutti...

La solita litania delle conferenze sul clima: l’Occidente deve pagare per tutti...

Dario Mazzocchi