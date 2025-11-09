Bbc, "manipolato discorso di Trump": si dimettono i vertici della rete

Il direttore generale della BBC Tim Davie e l'amministratore delegato delle News Deborah Turness si sono dimessi in seguito alle critiche secondo cui un documentario dell'emittente avrebbe tratto in inganno gli spettatori modificando un discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Volevo informarvi che ho deciso di lasciare la BBC dopo 20 anni. È una decisione interamente mia e ringrazio sentitamente il presidente e il Cda per il loro sostegno incrollabile e unanime durante tutto il mio mandato, compresi gli ultimi giorni. Sto lavorando con il Cda per definire le tempistiche esatte per consentire una transizione ordinata al successore nei prossimi mesi.

