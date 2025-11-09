Bbc, "manipolato discorso di Trump": si dimettono i vertici della rete

Il direttore generale della BBC Tim Davie e l'amministratore delegato delle News Deborah Turness si sono dimessi in seguito alle critiche secondo cui un documentario dell'emittente avrebbe tratto in inganno gli spettatori modificando un discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Volevo informarvi che ho deciso di lasciare la BBC dopo 20 anni. È una decisione interamente mia e ringrazio sentitamente il presidente e il Cda per il loro sostegno incrollabile e unanime durante tutto il mio mandato, compresi gli ultimi giorni. Sto lavorando con il Cda per definire le tempistiche esatte per consentire una transizione ordinata al successore nei prossimi mesi.
"Sono stati commessi alcuni errori e, in qualità di Direttore generale, devo assumermi la responsabilità finale", ha detto Davie.
Da parte sua, Deborah Turness ha affermato di aver "preso la difficile decisione" dopo che "l'attuale controversia sul servizio che il presidente Trump ha raggiunto uno stadio tale da danneggiare la BBC. La responsabilità ricade su di me ma, aebbene siano stati commessi degli errori, voglio essere assolutamente chiara: le recenti accuse secondo cui BBC News sarebbero istituzionalmente faziosa sono sbagliate".