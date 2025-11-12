Trump, "ore a casa mia": la mail di Epstein e il fango dei dem

In altre mail, poi, Epstein avrebbe lasciato intendere che il tycoon fosse a conoscenza dei suoi crimini in modo più approfondito rispetto a quanto il capo della Casa abbia fatto credere negli anni. In passato, infatti, Trump non ha negato di essere stato amico di Epstein. Tuttavia, si è sempre detto estraneo a tutto ciò di cui è stato accusato il miliardario successivamente, dal momento che a un certo punto i loro rapporti si sarebbero del tutto raffreddati. Il presidente ha anche definito Epstein "un tipo strano" , ribadendo di non aver mai compiuto alcun reato con lui o con il suo braccio destro, Ghislaine Maxwell .

In uno dei messaggi saltati fuori adesso, invece, Epstein avrebbe scritto che "Trump sapeva delle ragazze, e ha chiesto a Ghislaine di fermarsi". Quasi tutte le vittime di Esptein erano minorenni. Proprio parlando di una di loro e di Trump, Epstein avrebbe raccontato: "Ha passato ore a casa mia con lui... e lui non è mai stato nemmeno citato". "Cosa nasconde ancora la Casa Bianca, e qual era la natura del rapporto tra Epstein e il presidente?", questo l'interrogativo posto da Robert Garcia, il dem ai vertici del Comitato di sorveglianza al lavoro sul caso.