Usa, Donald Trump designa gli Antifa italiani "terroristi globali": cosa cambia

Il dipartimento di Stato Usa ha designato il gruppo antifascista tedesco Antifa Ost, insieme ad altri tre "gruppi violenti" di Antifa in Italia e Grecia, come "terroristi globali appositamente designati". In un comunicato stampa, il dipartimento ha inoltre annunciato l'intenzione di designare tutti e quattro i gruppi come organizzazioni terroristiche straniere, con effetto dal 20 novembre 2025.
La designazione di Antifa Ost e degli altri gruppi i di Antifa, si legge nella nota, "sostiene il memorandum presidenziale per la sicurezza nazionale numero sette del presidente Trump, un'iniziativa volta a violente le reti, entità e organizzazioni che si antifasciste e che hanno violenza politica terroristici e attici per minare le istituzioni democratiche, i diritti costituzionali e le libertà fondamentali".
Ilaria Salis, il padre evoca piazzale Loreto: sfida totale all'UngheriaMancano solo tre giorni al voto sull’immunità di Ilaria Salis e uno dei suoi peggiori alleati rischia di es...
Secondo il dipartimento, "i gruppi affiliati a questo movimento abbracciano ideologie anarchiche o marxiste rivoluzionarie, comprese posizioni antiamericane, anticapitaliste e antireligiose nei confronti del cristianesimo, utilizzate per incitare e giustificare aggressioni violente sia a livello nazionale sia internazionale". Gli Stati Uniti, concludono il comunicato, "continueranno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per proteggere la sicurezza nazionale e la pubblica incolumità, negando finanziamenti e risorse ai terroristi e includendo azioni mirate contro altri gruppi Antifa in tutto il mondo".