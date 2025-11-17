Libero logo
Principe Andrea, non solo i titoli reali: ecco cos'altro perde

di
lunedì 17 novembre 2025
1' di lettura

Perderà non solo i titoli reali, ma anche i cani della Regina Elisabetta: doppio smacco per l'ex principe Andrea, allontanato sempre di più dalla royal family inglese dopo lo scandalo legato a Jeffrey Epstein. Re Carlo ora si appresta a sequestrare all'ex duca di York Muick e Sandy, gli amati cani della madre, che erano stati affidati ad Andrea dopo la scomparsa della sovrana. Secondo il re, gli ultimi corgi di Elisabetta II, che nel corso della sua vita ne ha avuti una trentina, non riceveranno le cure necessarie una volta che Andrea si trasferirà a Sandringham. 

Secondo il giornalista britannico Rob Shuter, "persone interne al palazzo" avrebbero insinuato che il re sia "profondamente turbato" per il cambiamento in atto alla Royal Lodge, dove Muick e Sandy hanno vissuto dalla morte della regina. Tanto che Carlo vorrebbe trovare per i cani di sua madre "una sistemazione più stabile". Dunque, "il re sta già esplorando canali formali per rivendicare i corgi come 'parte dell'eredità vivente della Corona'". 

Andrea cacciato da Camilla e Kate? Umiliato pure da Sarah Ferguson

Re Carlo III oggi compie 77 anni e nemmeno in un giorno di festa per il sovrano d’Inghilterra mancano nuove polemi...

Ancora nessun commento da Buckingham Palace. Shuter, però, ha affermato che l'ex duca di York non sarebbe affatto contento all'idea di perdere i cani. "Andrea la rifiuta categoricamente - ha rivelato nel suo blog - e potrebbe dare il via a quello che gli addetti ai lavori temono possa diventare uno scontro reale su vasta scala, con i due animali al centro". 

Principe Andrea, ancora tensioni: scoppia un altro caso

Nuovi problemi a Buckingham Palace secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti si vocifera che il Palazzo stia valutan...
