Nato, "Cosa succede quando una nave viene silurata", il video

mercoledì 19 novembre 2025
Le immagini mostrano l’istante preciso in cui il siluro colpisce il bersaglio, innescando una serie di esplosioni a catena a bordo della nave. Secondo il comando Nato di Norfolk, l’attacco è stato eseguito nel settembre scorso, nel corso dell’esercitazione “Aegir 25”.

In quella occasione, il sottomarino norvegese KNM Uthaug ha lanciato uno dei suoi siluri contro la fregata ormai dismessa KNM Trondheim."L’obiettivo del tiro era testare e dimostrare la capacità offensiva dell’arma e del sottomarino", ha spiegato l’Alleanza Atlantica.Le esercitazioni si sono svolte al largo di Andøy, sulla costa norvegese, con la partecipazione di diverse unità della marina norvegese e di personale della Royal Navy britannica e della Marina militare polacca.

 

