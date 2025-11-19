Bufera a palazzo William vuole il trono, Camilla in lascime e Kate...

Non passa mai un giorno che non giungano voci sul futuro della famiglia reale inglese. Da ultime indiscrezioni si vocifera che il principe William voglia salire quanto prima la trono e questa decisione ha creato tensioni anche tra Kate e Camilla.

E’ risaputo che il figlio maggiore di Re Carlo stia preparando il terreno per un futuro regno visto anche la sua popolarità tra i sudditi. Attualmente non ci sono segnali ufficiali che suggeriscano l’intenzione di Carlo di abdicare ma William viene riconosciuto da tutti come una figura di continuità più moderna rispetto al padre. Secondo quanto riportato da "RadarOnline", il Duca di Cambridge giudica il padre un sovrano debole, non capace di gestire crisi e scandali. Il caso Epstein avrebbe fatto esplodere la situazione e William non avrebbe perdonato al padre la mancanza di leadership, a questo si aggiunge la posizione di Carlo nei confronti delle nipoti Beatrice ed Eugenia. Il re vorrebbe riabilitarle mentre William le considera un “veleno” per l’immagine della monarchia.

Insider americani sostengono che Camilla sia furiosa nei confronti dei Duchi di Cambridge poiché secondo indiscrezioni sarebbe stata messa ai margini, facendo venire meno l’autorità del sovrano. Camilla infatti sarebbe scoppiata in lacrime avendo atteso anni prima di salire al trono e Kate secondo alcune fonti avrebbe minacciato di fare un passo indietro nella vita matrimoniale se Carlo non avesse ridimensionato la consorte Camilla.