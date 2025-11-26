Seguiamo la linea Trump: mettiamo fuorilegge gli estremisti musulmani

Stavolta, il radicalismo islamico rischia davvero. Lo aveva anticipato domenica e lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che permetterà di designare alcune branche dei Fratelli Musulmani come organizzazioni terroristiche straniere. È la Casa Bianca a ufficializzare la svolta in una nota: «La Fratellanza Musulmana, fondata in Egitto nel 1928, si è sviluppata in una rete transnazionale con sezioni in tutto il Medio Oriente e oltre. È rilevante in questo caso il fatto che le sue sezioni in Libano, Giordania ed Egitto siano coinvolte o facilitino e sostengano campagne di violenza e destabilizzazione che danneggiano le loro regioni, i cittadini degli Stati Uniti e gli interessi degli Stati Uniti».

È d'obbligo la cautela perché siamo ancora in una fase preliminare, per quanto promettente. I passaggi imposti dalla legge degli Stati Uniti sono stringenti e obbligati. Non si può correre ed ecco perché «Trump ha quindi chiesto al segretario dello Stato, Marco Rubio, e al segretario del Tesoro, Scott Bessent, di presentare entro 30 giorni un rapporto sull'opportunità di progettare queste sezioni come organizzazioni terroristiche. L'ordine prevede quindi di procedere con eventuali designazioni entro 45 giorni dalla presentazione del rapporto».