Sarkozy, la Cassazione respinge il ricorso: condanna definitiva

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sul caso "Bygmalion", il caso sulle false fatture durante le elezioni presidenziali perse nel 2012. L'ex capo dell'Eliseo, dunque, è tenuto a scontare la condanna, ormai definitiva, a un anno di carcere, di cui 6 mesi senza condizionale. La sentenza conferma quella della Corte d’appello di Parigi del 14 febbraio 2024. Lo riferisce il quotidiano le Figaro. Per Sarkozy, si tratta della seconda condanna in via definitiva dopo quella nel "caso Bismuth" riguardante alcune intercettazioni telefoniche.

Nella sua sentenza, la Cassazione ha spiegato "che è stato accertato il finanziamento illecito di una campagna elettorale". "Infatti, il candidato ha personalmente dato il consenso al suo staff affinché sostenesse per suo conto le spese della campagna, pur sapendo che tali spese avrebbero comportato il superamento del limite stabilito dalla legge", ha aggiunto la Corte. Lo riporta l'emittente Bfmtv.