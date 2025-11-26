Usa, spari vicino alla Casa Bianca: morti due militari della Guardia Nazionale

Due membri della Guardia Nazionale sono stati feriti e uccisi con colpi di arma da fuoco nel corso di una sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa Bianca. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem.

"Unitevi a me nella preghiera per i due membri della Guardia Nazionale che sono stati colpiti poco fa a Washington DC", ha scritto su X. La Guardia Nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anti-crimine lanciata dall'Amministrazione Trump. La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato. "La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia", ha scritto la Metropolitan Police su X.

A confermare il decesso dei due militari il governatore Patrick Morrisey: "Con grande dolore, confermo che entrambi i membri della Guardia nazionale della Virginia occidentale coinvolti nella sparatoria di oggi a Washington hanno perso la vita a causa delle ferite: sono morti al servizio del loro Paese", si legge nel messaggio, in cui il governatore afferma di essere in contatto con le autorità federali durante le indagini.

"Il presidente è stato informato", ha annunciato la portavoce Karoline Leavitt. "La Casa Bianca è stata informata e monitora attivamente questa tragica situazione", ha affermato Leavitt. Il presidente Donald Trump non si trova nella Capitale: è infatti in Florida, nella sua residenza di Mar-a-Lago dove festeggera in famiglia la festa del Ringraziamento.

"L'animale che ha sparato a due è gravemente ferito", ha scritto sul Truth Social Trump prima del decesso dei militari. "L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anche lui gravemente ferito, ma in ogni caso pagherà un prezzo molto alto".

I due militari feriti hanno affrontato la persona sospetta, prima di essere a loro volta colpiti, spiega la Cnn fornendo una prima ricostruzione dell'incidente. "Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutte le nostre Forze Armate e dell'Ordine - ha aggiunto Trump -. Sono davvero persone straordinarie. Io, come Presidente degli Stati Uniti, e tutti coloro che lavorano con l'Ufficio della Presidenza, siamo con voi!".

