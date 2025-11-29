Islam, la variabile che può minare la pace

Dentro un realistico orizzonte di stabilizzazione del mondo nel quale Occidente e democrazie come l’India, il Giappone, la Sud Corea dovranno coordinarsi per confrontarsi con il minaccioso CRINK (China, Russia, Iran, North Korea), è possibile pensare a un consolidamento della pace. C’è però una variabile . Un giorno c’è un attentato in Germania, un altro in Francia, poi a Washington, si rapiscono trecento studenti da un collegio cristiano in Nigeria, l’Isis (lo Stato Islamico che credevamo scomparso) cacciati i militari francesi sconfigge in Mali anche i tosti mercenari ex Wagner, i talebani sconfitti i sovietici e in qualche modo gli americani accendono focolai di guerriglia in Pakistan. L’espansione globale dell’Islam dal 610 d.C. in poi ha radicato una religione che non separa politica e fede, che considera la jihad strumento fondamentale di diffusione del credo di Maometto in un mondo diviso tra “terra dell’Islam” e “terra della guerra”, che prevede la sottomissione della donna all’uomo, della famiglia alla comunità, della comunità alle autorità insieme religiose e politiche con, a lungo, alla testa un Califfo, insieme Papa e imperatore. Le sconfitte militari del Novecento misero in stand by il programma politico dell’Islam e così fece la divisione del mondo tra liberaldemocrazie e alleati di Mosca. La fine dell’Urss ha riaperto i giochi.

CRISI SOVIETICA

E non è un caso che tra Iran e talebani la nuova jihad sia stata la principale causa della crisi sovietica, così come l’attentato alle Torri gemelle di Manhattan sia l’avvenimento che inizia a mettere in crisi l’internazionalismo liberale degli anni Novanta, così come siano le stragi del 7 ottobre 2023 a bloccare (speriamo momentaneamente) processi come l’allargamento dei Patti di Abramo e il corridoio economico India-Medio oriente-Mediterraneo, pilastri di una nuova stabilizzazione internazionale. È chiaro ormai come sia il jihadismo a provocare le scintille che di volta in volta incendiano il pianeta anche perché non esprime tanto una politica di potenza (di cui spesso peraltro è strumento) quanto una tendenza identitaria islamo-universalista, presente con l’immigrazione anche in Occidente, intrinsecamente eversiva. Questa è la realtà e se la si esamina con serietà si vedono anche gli antidoti a cominciare dall’eroica (non priva di asprezze da evitare ma che non giustificano l’odioso antisemitismo pro-Pal) azione militare israeliana svolta su molteplici fronti da Gaza a Teheran dal Sud Libano al Nord Yemen alla cacciata del regime degli Assad a Damasco. E un contributo importante viene poi dai processi di modernizzazione della penisola arabica e dal riformismo dell’Islam avviato in Marocco, Indonesia e nell’università al-Azhar del Cairo. Ecco perché combinando fermezza a umanità anche nei confronti della sfida che porta all’Occidente l’immigrazione islamica, si può costruire una via di uscita da quello che è comunque oggi un possibile serio rischio per la pace globale.