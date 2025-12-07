Ladro ingoia un uovo Fabergé: finisce malissimo

Ad Auckland, Nuova Zelanda, un 32enne ha messo a segno un furto da film: è entrato nella prestigiosa gioielleria Partridge Jewellers, ha preso un rarissimo medaglione a forma di uovo Fabergé chiamato “Octopussy” del valore di 19.300 dollari neozelandesi (circa 10.500 euro) e, per non lasciarlo scoprire, lo ha ingoiato davanti agli occhi dei commessi.Il ladro è stato bloccato immediatamente dai dipendenti e arrestato dalla polizia. Poiché il gioiello era finito nel suo stomaco, è stato trasferito in ospedale e tenuto sotto stretta osservazione medica per diversi giorni, in attesa del “recupero naturale”. Nessun intervento chirurgico si è reso necessario: l’uovo è stato espulso e recuperato integro.

L’oggetto è un pezzo unico: tempestato di 60 diamanti bianchi e 15 zaffiri blu, si apre rivelando un piccolo polpo in miniatura in oro 18 carati. Realizzato dalla storica maison Fabergé, era in esposizione temporanea nella gioielleria del centro di Auckland.La Partridge Jewellers ha confermato che il medaglione, una volta pulito e certificato, sarà restituito alla casa madre Fabergé. Il ladro, invece, oltre all’accusa di furto dovrà rispondere anche di tentato danneggiamento di un bene di altissimo valore storico e artistico.Un colpo da manuale finito nel modo più inglorioso possibile: digerito e poi espulso.