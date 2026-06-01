Stefania Craxi sferza il centrodestra: "Che candidati voglio a Milano e Roma"

A sinistra dicono che la maggioranza corre in parlamento con la legge elettorale perché vuole andare al voto in autunno. Stefania Craxi, capogruppo dei senatori di Forza Italia, smonta ogni ipotesi di complotto: «Il governo arriverà a fine legislatura. Abbiamo preso un impegno verso gli elettori e lo manterremo». Nei sondaggi Forza Italia oscilla tra l’8 e il 9%. Le vostre ambizioni sono più alte.

«Dopo la morte del presidente Berlusconi ci davano per morti. Invece siamo ancora qua e alle elezioni politiche andremo a due cifre».

Però l’elettorato appare sempre più polarizzato. A chi parlerete?

«Forza Italia rappresenta l’anima liberale, riformista e popolare del centrodestra. È una forza europeista, di un’Europa che vogliamo cambiare. È il partito dei moderati, ma non intesi come persone tiepide o prudenti. La nostra attenzione è per chi lavora, chi produce, chi educa, chi cura, chi rischia di rimanere indietro. Nel centrodestra siamo il ponte con il Partito popolare europeo, e questo è importante perché ormai ogni decisione che incide sulla vita dei cittadini è presa a Bruxelles».

In pratica cosa significa? Quali provvedimenti spingerete per arrivare a due cifre?

«Occorre restituire fiducia e rappresentanza. E questo non si fa solo con la legge elettorale. Bisogna aumentare il reddito disponibile, perché non si possono chiedere altri sacrifici a chi già sostiene il peso fiscale e contributivo del Paese. Occorre ridurre il carico fiscale sul lavoro, favorire la contrattazione, premiare la produttività, detassare ancora di più i premi per il lavoro straordinario e festivo, rafforzare il welfare familiare».

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Restiamo sulle famiglie. In che modo lo Stato deve aiutarle?

«Senza disperdere le risorse, con interventi mirati. Sostegno ai nuclei con figli, attenzione agli anziani non autosufficienti, rafforzamento dei servizi, politiche abitative, misure contro il caro mutui per chi è più esposto. La politica deve garantire presenza, non solo comunicazione».

I soldi dove si prendono?

«Io non penso che detassare o risolvere questi problemi sia un costo. Detassare produce un circolo virtuoso che crea crescita economica. L’Italia può tornare a crescere se affronta con coraggio i suoi nodi storici, che sono bassa produttività, debolezza demografica, ritardi infrastrutturali, eccesso di burocrazia, lentezza della giustizia e difficoltà di trasferire l’innovazione alle piccole e medie imprese».

C’è il problema dei vincoli Ue al deficit e al debito pubblico.

«Stiamo chiedendo all’Europa di considerare l’energia un settore strategico come la difesa: una deroga al patto di stabilità, in sostanza. Ma l’Europa dovrebbe fare molto altro. Per esempio, emettere titoli di debito comune: gli Eurobond, come proponeva Giulio Tremonti ai tempi del governo Berlusconi. Bruxelles deve mettere in campo un grande patto per la crescita, se non vuole consegnarsi al declino e all’irrilevanza. È una battaglia che il governo italiano sta facendo in Europa e che Forza Italia fa anche all’interno del Ppe».

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