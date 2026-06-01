Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: "La odio da sempre, disse a Bonolis che eravamo andati a letto insieme"

Lucio Presta e Paolo Bonolis ancora ai ferri corti. I due hanno messo la parola fine alla storica collaborazione. Tutta colpa - è la tesi dell'agente dello spettacolo - di Sonia Bruganelli. "Lei gli ha detto che eravamo stati a letto insieme, ma sapevamo entrambi che non era vero: è stato l'ultimo colpo di scena per allontanarci, lei ci ha provato in tutti i modi perché io volevo riportare Paolo in Rai a riprendere i pacchi e condurre Sanremo, ma lei non voleva perché ha una società di produzione che lavora con Mediaset".
Poi, senza girarci troppo attorno, ammette a Giovanni Minoli: "Io la odio da quando la conosco, ma Paolo con lei soffre della sindrome di Stoccolma". E anche su Amadeus non ci va per il sottile: "Quando sposi la donna sbagliata è una tragedia". Proprio Bruganelli fu protagonista, tempo fa, di un acceso e a distanza botta e risposta. "Ancora con questa storia dell’amico? - tuonava in riferimento all'ex manager di Bonolis -. Strano modo di comportarsi con le mogli degli amici". Ma con Bonolis una pace è possibile? Sì, ma a una condizione: "Io non sono più tenuto a frequentare tua moglie". Circostanza non semplice, "perché lui ha la sindrome di Stoccolma", picchia durissimo Lucio Presta.
Amadeus, Lucio Presta estremo: "Stupidità e soldi, paga un prezzo altissimo"È un’intervista che colpisce come una raffica di fendenti quella rilasciata da Lucio Presta. Il manager rom...
A Dogliani, al Festival della Tv, Presta fa anche il nome di Belen Rodriguez. Anche a lei l'amore ha fatto prendere scelte sbagliate, stando all'imprenditore. "Una notte l'ho chiamata e le ho detto che doveva scegliere: o me o Corona. Lei ha scelto l'amore... E i risultati si sono visti". La storica farfallina sul palco di Sanremo? "Non ne sapevo nulla, era un'idea di Corona... Siamo sicuri che gli abbia fatto bene? Era già sabato, il Festival era andato benissimo, non ce n'era bisogno".