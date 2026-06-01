Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: "La odio da sempre, disse a Bonolis che eravamo andati a letto insieme"

Lucio Presta e Paolo Bonolis ancora ai ferri corti. I due hanno messo la parola fine alla storica collaborazione. Tutta colpa - è la tesi dell'agente dello spettacolo - di Sonia Bruganelli. "Lei gli ha detto che eravamo stati a letto insieme, ma sapevamo entrambi che non era vero: è stato l'ultimo colpo di scena per allontanarci, lei ci ha provato in tutti i modi perché io volevo riportare Paolo in Rai a riprendere i pacchi e condurre Sanremo, ma lei non voleva perché ha una società di produzione che lavora con Mediaset".

Poi, senza girarci troppo attorno, ammette a Giovanni Minoli: "Io la odio da quando la conosco, ma Paolo con lei soffre della sindrome di Stoccolma". E anche su Amadeus non ci va per il sottile: "Quando sposi la donna sbagliata è una tragedia". Proprio Bruganelli fu protagonista, tempo fa, di un acceso e a distanza botta e risposta. "Ancora con questa storia dell’amico? - tuonava in riferimento all'ex manager di Bonolis -. Strano modo di comportarsi con le mogli degli amici". Ma con Bonolis una pace è possibile? Sì, ma a una condizione: "Io non sono più tenuto a frequentare tua moglie". Circostanza non semplice, "perché lui ha la sindrome di Stoccolma", picchia durissimo Lucio Presta.