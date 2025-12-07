Trump, parla il figlio: "Gli Usa non sono l'idiota con il libretto degli assegni"

Gli Stati Uniti non saranno "il grande idiota con il libretto degli assegni" per ciò che sta accadendo nel mondo. A dirlo Donald John Trump Jr., figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intervenuto a proposito dell'Ucraina durante la 23esima edizione del Doha Forum in Qatar, Donald J. Trump Jr. ha detto che per il popolo statunitense non è una priorità e che l'opinione pubblica statunitense non ha alcuna voglia "di finanziare tutto per tutti in tutto il mondo senza alcun beneficio diretto per se stessa". Le operazioni Usa nei Caraibi contro il traffico di droga costituiscono "un pericolo molto più grave e immediato per gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi cosa stia accadendo in Ucraina e Russia", ha aggiunto, sottolineando che Washington vuole la pace in Ucraina ed esortando però l'Europa a "farsi avanti" e assumersi maggiore responsabilità.

Da qui una nuova stoccata all'Ue: "Vogliamo la pace, ma qual è l'idea per l'Europa che è al confine con la Russia? Il piano degli europei è vincere a livello economico e aspettare che la Russia finisca in bancarotta. Questo non è un piano". Insomma, per Trump Jr "tutti devono fare la loro parte". Per la Russia - ha aggiunto - "non sono i figli degli oligarchi a combattere la guerra, ma la gente dalla Siberia. Putin sta usando la guerra per ricostruire la sua manifattura. Le sanzioni imposte non hanno fatto nulla, se non aumentare i prezzi, consentendogli di finanziare la guerra. Finora non ci sono stati incentivi per sedersi al tavoli. Zelensky sapeva che non avrebbe vinto un'elezione, Putin stava costruendo la sua base manifatturiera. Il risultato è stato migliaia di giovani morti per nulla".