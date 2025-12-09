Palazzo Chigi, Zelensky da Meloni: "Un incontro eccellente"

È terminato dopo un'ora e mezza l'incontro tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Poco prima dell'inizio dei colloqui, Zelensky ad alcuni cronisti aveva detto: "Sono sempre pronto alle elezioni", rispondendo così al presidente americano Donald Trump, che a Politico nelle scorse ore aveva parlato della necessità di indire le elezioni in Ucraina. Poi, in riferimento al faccia a faccia con la presidente del Consiglio, si era detto ottimista: "Sì, mi fido di Giorgia Meloni e credo che ci aiuterà". Sullo sfondo la guerra ancora in corso con la Russia di Vladimir Putin.

Sul finire del colloquio, Zelensky ha scritto sul proprio canale Telegram, che "oggi abbiamo già discusso con il nostro team negoziale i risultati del lavoro svolto a Londra, in vista dell'incontro tra i consiglieri per la sicurezza nazionale dei partner europei. Proprio su questo ci eravamo accordati ieri a livello di leader". Dopodiché ha aggiunto che Kiev è interessata "a una pace autentica e siamo in costante contatto con gli Stati Uniti". E ancora: "Tutto dipende dal fatto che la Russia sia pronta o meno a compiere passi concreti per fermare lo spargimento di sangue e impedire che la guerra si riaccenda. Nel prossimo futuro saremo pronti a inviare i documenti rielaborati agli Stati Uniti".