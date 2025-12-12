Francia, senatore comunista si vomita addosso in aula: immagini forti

Il Parlamento francese si è fermato per qualche minuto. Il motivo? Un incidente insolito. Nella serata di mercoledì 10 dicembre, il senatore comunista Pierre Ouzoulias si è sentito male all'improvviso. Il problema è che si trovava sul podio dell'Aula per completare il suo intervento davanti ai suoi colleghi. Non è riuscito a contenersi. E, mentre parlava, il politico 61enne ha avuto un malore e ha cominciato a vomitare su se stesso. Il filmato è stato subito rimosso dalla registrazione, ma è stato condiviso qualche ora più tardi dalla testata francese Frontières. Ed è diventato virale sui social.

Dopo l'incidente, Ouzoulias ha abbandonato il podio del Senato, si è ripulito ed è tornato in aula per continuare il proprio lavoro, raccogliendo i messaggi di vicinanza bipartisan dei suoi colleghi. "Ciò che è successo deriva da una condizione genetica, la sindrome di Gilbert, che può causare tali sintomi in caso di notevole affaticamento o stress. Nelle ultime settimane, ho presieduto numerose sedute, spesso fino a tarda notte. Questa condizione incurabile ma benigna non pregiudica in alcun modo la mia capacità di svolgere il mio lavoro. Inoltre, per preservare la mia salute, diversi anni fa ho smesso di consumare alcol", ha spiegato lo stesso deputato comunista, vicepresidente del Senato.