Elon Musk, bomba su mister X: video-fake a luci rosse e minorenni coinvolte

La procura di Parigi prende atto dell'assenza di Elon Musk, convocato oggi - lunedì 20 aprile - dalla giustizia francese: è quanto riferiscono fonti della procura citate dall'agenzia France Presse. Il miliardario di origini sudafricane era convocato a Parigi per un interrogatorio nel quadro di un'inchiesta sulle possibili violazioni della legge della sua piattaforma social, X. Nulla lasciava presagire un suo arrivo in Francia. La giustizia francese proseguirà comunque le sue indagini sulla vicenda. Musk non ha dunque onorato la convocazione della giustizia francese sul caso X, ha dichiarato la procura parigina, confermando informazioni del Canard Enchainé.

"La procura prende atto dell'assenza della prime persone convocate", ha riferito il pubblico ministero, senza mai menzionare direttamente il nome di Musk. "La loro presenza o la loro assenza - puntualizzano a Parigi - non è un ostacolo al proseguimento delle indagini". Insieme con l'ex direttrice generale di X, Linda Yaccarino, il tycoon è sospettato "in qualità di gestore di fatto e di diritto della piattaforma X al momento dei fatti", secondo la procura di Parigi. L'inchiesta riguarda "eventuali violazioni da parte di X della legge francese, alla quale deve conformarsi sul territorio" nazionale della Francia. Nel mirino, in particolare, una possibile complicità in diffusione di immagini pedopornografiche nonché l'uso del modello di intelligenza artificiale di X per la creazione di "deepfakes" a carattere sessuale, senza il consenso delle vittime.