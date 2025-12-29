Taiwan, la Cina schiera l'esercito: "Attacchi a fuoco vivo", cosa sta succedendo

Le forze armate della Cina hanno simulato attacchi a fuoco vivo contro obiettivi marittimi nelle aree a nord e a sud-ovest di Taiwan. Lo riferisce il comando del Teatro orientale delle forze armate cinesi, precisando che le manovre sono state condotte nell'ambito dell'esercitazione "Missione giustizia 2025".

Le esercitazioni, che si protrarranno fino a domani, includono pattugliamenti mare-aria con prontezza al combattimento e la simulazione di blocchi portuali. Partecipano reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Forza missilistica. Cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri e droni sono stati schierati nelle aree a nord, sud-ovest, sud-est ed est dell'isola. Si tratta della sesta esercitazione su vasta scala organizzata dalla Cina attorno a Taiwan dal 2022, anno in cui l'allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi effettuò una sosta a Taipei. Le manovre sono iniziate 11 giorni dopo che Washington ha annunciato la vendita di armi a Taiwan per 11,1 miliardi di dollari - il più grande pacchetto di aiuti militari mai concesso all'isola - suscitando le proteste del ministero della Difesa cinese.

Le esercitazioni rappresentano "un serio avvertimento contro le forze che promuovono la 'indipendenza di Taiwan' e contro le ingerenze esterne", ha dichiarato il portavoce del comando del Teatro orientale delle forze armate cinesi, Shi Yi. La Guardia costiera di Taiwan ha fatto sapere di aver dispiegato le sue unità e di aver collaborato con le forze armate per ridurre al minimo l'impatto delle esercitazioni sulle rotte marittime e sulle zone di pesca. L'Aeronautica taiwanese ha affermato che la Cina ha designato una "zona di rischio temporanea" nello spazio aereo di Taipei per 10 ore di esercitazioni a fuoco vivo in programma per domani, 30 dicembre, e che sta lavorando per identificare rotte di volo alternative. Il ministero della Difesa ha rilevato due aerei militari e 11 navi da guerra cinesi attorno all'isola nelle ultime 24 ore e ha reso noto che le forze armate sono in stato di massima allerta.

Grande, come detto, la tensione tra Pechino e la Casa Bianca. Un portavoce dell'ambasciata cinese a Washington ha affermato che gli Stati Uniti "non saranno in grado di contenere la Cina attraverso la vendita di armi a Taiwan". Nel pacchetto di armi stabilito dal Pentagono sono inclusi sistemi missilistici anticarro Javelin, munizioni aeree Altius-600/700M (droni/sistemi senza pilota), pezzi di ricambio per gli elicotteri AH-1W SuperCobra, sistemi lanciarazzi multipli Himars, obici semoventi M109A7 e sistemi missilistici anticarro Tow. "La questione di Taiwan è una linea rossa per la Cina che gli Stati Uniti non dovrebbero superare", ha aggiunto il diplomatico, sottolineando che nessuno dovrebbe sottovalutare la volontà della Cina di difendere la propria sovranità.