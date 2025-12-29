Ucraina, Zelensky chiede i soldati europei a Kiev: "Vera garanzia di sicurezza"

Prove di pace tra Russia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la presenza delle forze internazionali a Kiev è fondamentale per avere garanzie di sicurezza. "Penso che la presenza delle forze internazionali sia una vera garanzia di sicurezza. È un rafforzamento delle garanzie di sicurezza che i nostri partner ci offrono già. E questo dà sicurezza soprattutto ai cittadini ucraini: sia ai civili che, tra l'altro, ai militari. E dà anche sicurezza alle imprese ucraine e internazionali, agli investitori, che Putin non tornerà con un'altra aggressione contro l'Ucraina", ha detto Zelenskyj parlando con i giornalisti.

Donald Trump, dal canto suo, ha offerto all'Ucraina garanzie di sicurezza per un periodo di 15 anni. Zelenskyj, però, ha spiegato che Kiev però vorrebbe che queste garanzie durassero per un periodo più lungo, fino a 50 anni. Trump ha affermato che prenderà in considerazione l’estensione di queste garanzie, ha detto Zelenskyj. Secondo Zelenskyj però nei negoziati con gli Stati Uniti sul “piano di pace” in 20 punti, le questioni relative ai territori e al funzionamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, non sono state ancora risolte. "Rimangono due domande - ha specificato -. Si tratta di come funzionerà la centrale nucleare di Zaporizhzhia e della questione dei territori". Per questo il leader ucraino ha detto che il piano in 20 punti è "pronto al 90%". "Per quanto riguarda le garanzie di sicurezza, ho detto che è tutto pronto al 100%, ed è così. Stiamo ancora discutendo alcuni dettagli sulla durata di queste garanzie", ha poi aggiunto.