Crans-Montana, il video sui social: il momento in cui si scatena l'inferno

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste..... pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

Una tragedia ha colpito la notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata stazione sciistica svizzera nel Canton Vallese, famosa per il turismo di lusso e le piste da sci. Il locale "Le Constellation", un bar-discoteca molto frequentato da giovani e turisti, è stato devastato da un incendio scoppiato intorno all'1:30 del 1° gennaio 2026, durante un veglione affollato, probabilmente riservato anche a under 17.Su X è circolato un video amatoriale di pochi secondi che cattura i primi momenti dell'incidente: si vedono fiamme divampare sul soffitto mentre un gruppo di ragazzi, in un clima ancora allegro e privo di panico, continua a filmare e uno tenta di spegnerle colpendole con un indumento.

Purtroppo, le fiamme si sono propagate rapidamente, causando un "flashover" – una combustione istantanea – seguito da una o più esplosioni.Il bilancio è drammatico: almeno 47 vittime, per lo più giovani ragazze e ragazzi, e circa 115 feriti, molti con gravi ustioni. L'identificazione dei corpi è complessa a causa delle carbonizzazioni. Il locale, situato in parte nel seminterrato con un'unica scala angusta come via di uscita, ha reso impossibile una fuga ordinata, intrappolando molte persone.Le prime ricostruzioni indicano che l'incendio potrebbe essere partito da candeline scintillanti su bottiglie di champagne, avvicinate troppo al soffitto infiammabile.

Le autorità escludono l'attentato o dolo, trattandolo come incidente. Tra le vittime e i feriti ci sono numerosi stranieri, inclusi italiani (6 dispersi, 13 ricoverati, alcuni al Niguarda di Milano), francesi e altri turisti.La Svizzera ha dichiarato cinque giorni di lutto nazionale, con il presidente Guy Parmelin che ha definito l'evento "una delle peggiori tragedie del Paese". Crans-Montana, meta del jet set, è sotto choc: fiori, candele e veglie ricordano le giovani vite spezzate in una notte di festa