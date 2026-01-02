Libero logo
Il Financial Times inchioda la Lagarde: scandalo sul suo stipendio

di
venerdì 2 gennaio 2026
Lagarde

Lagarde

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, riceverebbe uno stipendio molto più alto di quanto dichiarato. Lo rivela il Financial Times. Secondo un'analisi del quotidiano economico, lo stipendio completo sarebbe superiore di oltre il 50% rispetto a quello dichiarato dall'istituto. Secondo i calcoli del FT, nel 2024 avrebbe guadagnato in totale circa 726.000 euro, il 56 per cento in più rispetto allo stipendio "base" di 466.000 euro comunicato dalla Bce nel suo rapporto annuale.

Cosa significa questo? Che la Lagarde guadagnerebbe quasi quattro volte di più del presidente della Federal Reserve statunitense, Jay Powell, il cui stipendio è stabilito dalla legge federale statunitense e attualmente è limitato a 203.000 dollari (172.720 euro). Già il solo stipendio base di Lagarde la rende la funzionaria più pagata dell'Ue. Basti pensare che il salario base annuo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è inferiore del 21%, come ricorda sempre il Financial Times.

Oltre allo stipendio base in Bce, afferma il FT, Lagarde riceverebbe anche circa 135.000 euro in benefit per l'alloggio e altre spese e circa 125.000 euro per la sua posizione come uno dei 18 membri del consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali. La relazione annuale della Bce, invece, non prende in considerazione lo stipendio della Lagarde presso la Bri.

