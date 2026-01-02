Libero logo
Crans-Montana
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Mosca, gli 007 ucraini avvertono: "Provocazione su larga scala, cosa faranno il 7 gennaio"

di
Libero logo
venerdì 2 gennaio 2026
Mosca, gli 007 ucraini avvertono: "Provocazione su larga scala, cosa faranno il 7 gennaio"

1' di lettura

Occhi puntati su mercoledì 7 gennaio quando, secondo il Foreign Intelligence Service dell'Ucraina, la Russia di Vladimir Putin potrebbe mettere in atto una provocazione su larga scala, con numerose vittime. L'obiettivo sarebbe quello di far fallire i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti. Gli 007 di Kiev, come si legge sul sito ufficiale, hanno dichiarato: "L'operazione è di natura complessa. Dopo il cosiddetto attacco alla residenza del presidente russo Vladimir Putin, stiamo registrando la diffusione da parte del Cremlino di nuove informazioni inventate e pretestuose per preparare il pubblico russo e straniero a un'ulteriore escalation".

Il 7 gennaio sarebbe stato scelto come data perché si tratta del giorno in cui cade il Natale secondo il calendario giuliano utilizzato dalla Chiesa ortodossa. Per quanto riguarda il luogo della provocazione, invece, potrebbe trattarsi di un sito religioso oppure di un'altra struttura di grande significato simbolico, sia in Russia che nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. Lo hanno riferito sempre gli 007 di Kiev.

Mosca insiste sull'attacco alla dacia di Putin e mostra il drone. Kiev smentisce

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensk...

Dopo l'attacco, poi, Mosca vorrebbe far ricadere la colpa sull'Ucraina. In che modo? Secondo i servizi, fabbricando prove del presunto coinvolgimento di Kiev. Ecco perché potrebbero essere utilizzati detriti di droni d'attacco di fabbricazione occidentale, che verrebbero lanciati sul luogo della provocazione dalla linea di combattimento. "Sfruttare la paura e compiere atti terroristici con vittime umane sotto falsa bandiera corrisponde pienamente allo stile operativo dei servizi segreti russi", ha chiosato il Foreign Intelligence Service.

Guerra fino al 2029: il conflitto infinito che fa tremare tutti

Vero e falso in guerra si mischiano, il conflitto tra Russia e Ucraina non fa eccezione. Sferrare un attacco sulla dacia...
tag
russia
ucraina
vladimir putin

Guerra ancora in corso Mosca insiste sull'attacco alla dacia di Putin e mostra il drone. Kiev smentisce

Scintille in studio In Onda, Giuseppe Conte perde la testa in diretta: "Balla lo dice a qualcun altro"

Arma micidiale Ucraina, i nuovi missili ipersonici russi Oreshnik in Bielorussia

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, la telefonata alle 5 del mattino: cos'hanno detto i proprietari dopo il rogo

Crans-Montana, la telefonata alle 5 del mattino: cos'hanno detto i proprietari dopo il rogo

Redazione
Reali che al trono preferirono l'onore dell'altare

Reali che al trono preferirono l'onore dell'altare

Caterina Maniaci
Temete una guerra tra Stati Uniti e Iran?

Temete una guerra tra Stati Uniti e Iran?

Crans-Montana, "chi c'era davvero dentro al bar": il retroscena che inguaia i gestori

Crans-Montana, "chi c'era davvero dentro al bar": il retroscena che inguaia i gestori