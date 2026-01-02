Mosca, gli 007 ucraini avvertono: "Provocazione su larga scala, cosa faranno il 7 gennaio"

Occhi puntati su mercoledì 7 gennaio quando, secondo il Foreign Intelligence Service dell'Ucraina, la Russia di Vladimir Putin potrebbe mettere in atto una provocazione su larga scala, con numerose vittime. L'obiettivo sarebbe quello di far fallire i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti. Gli 007 di Kiev, come si legge sul sito ufficiale, hanno dichiarato: "L'operazione è di natura complessa. Dopo il cosiddetto attacco alla residenza del presidente russo Vladimir Putin, stiamo registrando la diffusione da parte del Cremlino di nuove informazioni inventate e pretestuose per preparare il pubblico russo e straniero a un'ulteriore escalation".

Il 7 gennaio sarebbe stato scelto come data perché si tratta del giorno in cui cade il Natale secondo il calendario giuliano utilizzato dalla Chiesa ortodossa. Per quanto riguarda il luogo della provocazione, invece, potrebbe trattarsi di un sito religioso oppure di un'altra struttura di grande significato simbolico, sia in Russia che nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. Lo hanno riferito sempre gli 007 di Kiev.