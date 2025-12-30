Guerra fino al 2029: il conflitto infinito che fa tremare tutti

Vero e falso in guerra si mischiano, il conflitto tra Russia e Ucraina non fa eccezione. Sferrare un attacco sulla dacia di Putin a Valdai (una fortezza protetta da 12 torri con sistemi anti -missile) mentre in Florida si discute un piano di pace, è un’operazione illogica sul piano dei tempi (e degli obiettivi militari) e per questo appare incredibile.

Chiunque si chiede perché mai Zelensky dovrebbe sfiammare tra le sue mani la carta americana, bruciare un piano condiviso in 20 punti con la Casa Bianca e le cancellerie europee, oltre alla possibilità di lasciare la Russia con il cerino in mano. Sul campo opposto, chi sostiene che a Putin convenga continuare la lunga guerra dimentica che chi logora è a sua volta logorato. Il 27 dicembre scorso (data scelta per influenzare lo scenario, alla vigilia dell’incontro tra Trump e Zelensky in Florida) il presidente russo durante una riunione con i vertici militari ha enfatizzato i risultati del suo esercito, ma la realtà è un altro film: la fanteria russa avanza lentamente, le perdite di mezzi e uomini sono enormi e a questo ritmo - secondo l’Institute for the Study of War - controllerebbe le regioni di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson nell’aprile del 2029.

Altri tre anni e mezzo di guerra, con il rischio di un’escalation nucleare innescata da un “incidente”, uno sviluppo caotico, un azzardo strategico. Sembra anche questa un’opzione pazza. Putin ha un problema esistenziale, ha ordinato l’invasione e non ha una via d’uscita per dichiarare davanti ai russi una vittoria che appare impossibile. A quasi 4 anni di conflitto, l’orologio è fermo al paradosso del primo giorno: l’Ucraina non può vincere, la Russia non può perdere.