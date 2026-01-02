Crans-Montana, la telefonata alle 5 del mattino: cos'hanno detto i proprietari dopo il rogo

I proprietari del Constellation, il locale che ha preso fuoco a Crans-Montana, in Svizzera, causando una vera e propria tragedia di giovani nella notte di Capodanno, sarebbero stati raggiunti al telefono da un amico solo alle 5 del mattino. Si tratta di una coppia francese, marito e moglie, Jacques e Jessica Moretti, lui originario della Corsica, lei della Costa Azzurra. I due, che hanno rilevato il locale nel 2015, in zona hanno anche altri due ristoranti: "Le Senso" e "Le Vieux Chalet 1978" a Lens, Valais, che oggi però risulta "temporaneamente chiuso". Chiusi anche tutti i canali social del Constellation.

Al momento dell'esplosione e del rogo, nel bar c'era solo Jessica, la quale avrebbe riportato un'ustione al braccio. Il marito invece si trovava in un altro dei suoi locali. Secondo quanto comunicato dalle autorità svizzere, i due sono stati interrogati nell'ambito dell'indagine aperta sulla strage. Ma al momento non risulta siano indagati. Le ipotesi di reato su cui si muove l'indagine sono di incendio, omicidio e lesioni. Un amico della coppia, Jean-Thomas Filippini, ha riferito all’Afp che è riuscito a sentirli alle 5 del mattino. "Mi hanno detto che erano vivi, e che è stata una catastrofe", ha raccontato.