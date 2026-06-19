Ora i pasdaran rialzeranno la testa e ci ricatteranno

Un accordo è sempre un accordo e forse a Donald Trump, che si è fatto un nome come uomo d’affari prima che come politico, va bene così. Ma se di mezzo c’è la sicurezza mondiale – perché la materia non riguarda solo le parti coinvolte – allora accontentarsi non è il massimo. Quello che il presidente americano ha sottoscritto con l’Iran è un memorandum d’intesa che lascia perplessità sulla reale disponibilità del regime di Teheran ad accettare le condizioni richieste da Washington. Lo ha sottolineato anche John Ratcliffe, direttore della Cia, avanzando la perplessità che l’Iran stia solo guadagnando tempo in fase di negoziati, come già fatto ripetutamente in passato, per poi scoprire – come riportato dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica – che il programma di arricchimento dell'uranio necessario per disporre di armi nucleari era proseguito. E con le nuove concessioni economiche americane in campo petrolifero (meno pressione sulle compagnie che acquistano petrolio iraniano, permesso di aumentare le esportazioni ufficiali) che si aggiungono a uno sblocco graduale dei fondi iraniani congelati dalle sanzioni, gli ayatollah potrebbero ottenere quell'ossigeno che tanto occorre per gli sforzi militari.

Come ha ricordato l'analista Edward Luttwak a Libero lunedì scorso, il regime ha già indirizzato gran parte delle risorse finanziarie al programma nucleare, a discapito dell’economia interna e della popolazione stremata: se questa alza la testa, il sanguinario modo per abbassargliela è purtroppo noto. Il rischio è che il lupo perda il pelo, ma non il vizio: per quanto segnata e scalfita dai bombardamenti americani e israeliani, la rete di comando è ancora lì, con i Guardiani della rivoluzione a preservare il sistema instaurato nel 1979.